Ξεκινούν την Πέμπτη οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ΑΕΙ

Από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ξεκινούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΙ. Η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026, καθώς και τους φοιτητές που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η εγγραφή των επιτυχόντων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Αυτό γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική εγγραφή, ανά κατηγορία, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr.

Πρόσβαση στο σύστημα για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2026 θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα στοιχεία. Ως όνομα χρήστη εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου, ενώ ως κωδικό ασφαλείας (password) χρησιμοποιούν τον ίδιο που είχαν χρησιμοποιήσει για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου τους.

Ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Οι επιτυχόντες που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2026 εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με διαφορετικό τρόπο. Ως όνομα χρήστη χρησιμοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Ο κωδικός ασφαλείας είναι εκείνος που είχαν ήδη διαμορφώσει για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων.

Ανάκτηση κωδικού και υποστήριξη

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος, είτε από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είτε από την ειδική κατηγορία, έχει απωλέσει ή αγνοεί τον κωδικό ασφαλείας του, υπάρχει η δυνατότητα να ορίσει νέο. Αυτό γίνεται μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται εντός της εφαρμογής. Για την ανάκτηση, θα χρειαστεί να συμπληρώσει τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο του.

Επιπλέον, ειδικά για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, θα παρέχεται υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες. Αυτή η υποστήριξη θα αφορά θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Εγγραφών και θα είναι διαθέσιμη από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: reader.gr