Αλεπούδες εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ: Οδηγίες για ασφαλή συνύπαρξη

Αλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τη διοίκηση του συγκροτήματος. Η είδηση δεν αποτελεί φάρσα, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθής, οδηγώντας σε άμεσες ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης. Στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής, το ΟΑΚΑ προχώρησε σε ενημέρωση και συστάσεις προς τους αθλητές, τους αθλούμενους και τους επισκέπτες.

Ενημέρωση και ενέργειες της διοίκησης

Μετά την καταγραφή των ζώων στον χώρο, η διοίκηση του ΟΑΚΑ απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι η λήψη επιστημονικής καθοδήγησης και η συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφαλούς και αρμονικής συνύπαρξης της άγριας ζωής με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.

Στη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση υπογραμμίζει πως η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί κοινή ευθύνη όλων. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται αποσκοπούν στη διατήρηση της ασφάλειας εντός των χώρων του αθλητικού συγκροτήματος, ενώ ταυτόχρονα εκφράζεται σεβασμός προς τη φύση και τη ζωή. Το ΟΑΚΑ επιδιώκει μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και ασφάλεια για όλους τους επισκέπτες.

Οδηγίες για ασφαλή συνύπαρξη

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής, η διοίκηση του ΟΑΚΑ εξέδωσε συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται από όλους. Οι αθλητές, οι αθλούμενοι και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες για την προστασία τόσο των ζώων όσο και της δικής τους ασφάλειας.

Οι βασικοί κανόνες είναι σαφείς: δεν πλησιάζουμε τις αλεπούδες, δεν τις ταΐζουμε και δεν τις ενοχλούμε. Αντίθετα, οι επισκέπτες καλούνται να τις παρατηρούν από απόσταση και να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό. Η τήρηση αυτών των απλών κανόνων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του ΟΑΚΑ.

Η σημασία της προστασίας της φύσης

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό όπως το ΟΑΚΑ, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και απαιτεί τον σεβασμό και την προστασία μας. Η διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών τονίζει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας.

Αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε. Με το σύνθημα «Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή. Συνυπάρχουμε με ασφάλεια», το ΟΑΚΑ καλεί όλους να συμβάλουν στην προσπάθεια για μια ισορροπημένη συνύπαρξη, διατηρώντας την ασφάλεια για όσους επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις του.

Με πληροφορίες από: enikos.gr