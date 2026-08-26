Οι οδηγοί μείωσαν την κατανάλωση αλκοόλ, δείχνουν τα στοιχεία της Τροχαίας

Σημαντική μείωση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καταγράφουν τα στοιχεία της Τροχαίας, εννέα μήνες μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την εντατικοποίηση των ελέγχων. Ο στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας, που τέθηκε από τις αρχές του 2026, για λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων, των ατυχημάτων και των τραγικών απωλειών, φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Εντατικοποίηση ελέγχων και αυστηρές ποινές

Η ΕΛ.ΑΣ. διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος ΚΟΚ, το μήνυμα προς τους οδηγούς ήταν σαφές: οι εποχές που κάποιοι πίστευαν ότι μπορούσαν να διασκεδάσουν και να επιστρέψουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς συνέπειες έχουν παρέλθει οριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι προσπάθειες αυτές έχουν διαφοροποιήσει τις επικρατούσες συνήθειες των οδηγών, οδηγώντας σε θετικά αποτελέσματα.

Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής

Συγκεκριμένα, η Τροχαία Αττικής διενήργησε 60.011 ελέγχους για αλκοτέστ το διάστημα από τις 27 Ιουλίου έως τις 17 Αυγούστου. Από αυτούς, μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 0,78% επί του συνόλου, χαρακτηριζόμενο ως εντυπωσιακά χαμηλό.

Πιο αναλυτικά, από τις 20 έως τις 27 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 24.915 έλεγχοι αλκοτέστ, με 175 βεβαιωμένες παραβάσεις, δηλαδή ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 0,70%. Κατά την ίδια περίοδο, συνελήφθησαν μόλις επτά οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/lt.

Επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων

Σε επόμενη εξόρμηση της Τροχαίας, από τις 3 έως τις 10 Αυγούστου, έγιναν 19.764 έλεγχοι αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 143 παραβάσεις, ποσοστό μόλις 0,72% επί του συνόλου. Σε αυτή την περίοδο, συνελήφθησαν 17 οδηγοί υπό την επήρεια μέθης.

Τέλος, από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, τα κλιμάκια της Τροχαίας προχώρησαν σε 14.032 ελέγχους αλκοτέστ. Βεβαιώθηκαν 145 παραβάσεις, ποσοστό 1,03% στο σύνολο, και συνελήφθησαν 12 πολίτες να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης.

Επέκταση των ελέγχων και εκτός Αττικής

Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα δεν περιορίζονται μόνο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Σε ελέγχους που διεξήγαγε η Τροχαία από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου στο Λουτράκι και στους Αγίους Θεοδώρους, πραγματοποιήθηκαν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ. Συνολικά βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν μόλις δύο πολίτες να οδηγούν σε κατάσταση μέθης.

Ιστορικά χαμηλά ποσοστά παρά την τουριστική κίνηση

Οι αριθμοί αυτοί είναι αποκαλυπτικοί και δείχνουν ότι, παρότι προηγήθηκε ένα εικοσαήμερο με αυξημένη τουριστική κίνηση και περισσότερο κόσμο στους δρόμους, καθώς και εντονότερη καλοκαιρινή διασκέδαση που συχνά φέρνει χαλαρότητα στην οδηγική συμπεριφορά, τα ποσοστά των οδηγών που εντοπίζονται υπό την επήρεια αλκοόλ βρίσκονται σε «ιστορικό χαμηλό».

Στελέχη της Τροχαίας εκτιμούν ότι οι οδηγοί έχουν μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ, ανταποκρινόμενοι στα αυστηρότερα μέτρα και τους εντατικούς ελέγχους.

Με πληροφορίες από: real.gr