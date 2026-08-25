Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στόμιο Λάρισας

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, στην περιοχή του Στομίου Λάρισας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συντονισμένης επιχείρησης κατάσβεσης. Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, γεγονός που απαιτούσε ταχείες ενέργειες για τον περιορισμό της.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Στόμιο Λάρισας, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα έσπευσαν στο σημείο της φωτιάς, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της κατάσβεσης των φλογών που απειλούσαν την περιοχή. Η ταχύτητα επέμβασης κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της φύσης της βλάστησης και των συνθηκών που επικρατούσαν.

Πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σημαντική ήταν και η συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε άμεσα, παρέχοντας υδροφόρες για την ενίσχυση του έργου των πυροσβεστών. Η παροχή επιπλέον υδάτινων πόρων είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοια περιστατικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Η περιοχή του Στομίου Λάρισας, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είχε χαρακτηριστεί την ημέρα του συμβάντος ως περιοχή υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτή η κατηγοριοποίηση υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα για την εμφάνιση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την επαγρύπνηση και την άμεση αντίδραση επιτακτική.

Ο υψηλός κίνδυνος, σε συνδυασμό με τη χαμηλή βλάστηση στην οποία ξέσπασε η φωτιά, δημιουργούσε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την εξάπλωση των φλογών. Οι αρμόδιες αρχές ήταν σε ετοιμότητα λόγω της πρόβλεψης, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία κινητοποίηση των δυνάμεων για την αντιμετώπιση του περιστατικού πριν αυτό λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παρακολούθηση από drone και ρόλος του ΕΣΚΕΔΙΚ

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών και την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή και ζωντανή εικόνα από drone που επιχειρούσε πάνω από την πληγείσα περιοχή.

Το drone ήταν εξοπλισμένο με προηγμένες κάμερες, τόσο θερμικές όσο και οπτικές, οι οποίες παρείχαν λεπτομερή δεδομένα για την έκταση της πυρκαγιάς και τα σημεία όπου οι φλόγες ήταν πιο ενεργές. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη επέτρεψε τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του περιστατικού.

Διερεύνηση των αιτιών από ανακριτικό κλιμάκιο

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ξεκίνησε και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Στόμιο Λάρισας. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας. Το κλιμάκιο αυτό έχει την αρμοδιότητα να συλλέξει στοιχεία και να εξετάσει όλες τις πιθανές εκδοχές για την έναρξη της φωτιάς.

Η διερεύνηση είναι ένα κρίσιμο στάδιο μετά από κάθε πυρκαγιά, με στόχο να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ατύχημα, αμέλεια ή εμπρησμό. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα εργαστεί συστηματικά για να ανακαλύψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, συμβάλλοντας έτσι στην πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos