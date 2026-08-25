Μία 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Το Ι.Χ. όχημα στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της ανήλικης. Ο 19χρονος οδηγός νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το βράδυ. Το Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαρά άτομα, κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Αρχικά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κράσπεδο του δρόμου. Στη συνέχεια, ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που η κολώνα λύγισε και κατέρρευσε, ενώ κομμάτια του οχήματος εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Η εικόνα στο σημείο του δυστυχήματος μαρτυρά τη μεγάλη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Το όχημα, μετά την πρόσκρουση στο κράσπεδο και την κολώνα ηλεκτροφωτισμού, κατέληξε στα χώματα. Πίσω του άφησε συντρίμμια και εξαρτήματα διάσπαρτα σε απόσταση αρκετών μέτρων, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της πρόσκρουσης.

Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών στα νοσοκομεία.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Από τους πέντε επιβαίνοντες, μία 17χρονη κοπέλα τραυματίστηκε θανάσιμα. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «ΚΑΤ», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η τραγική αυτή απώλεια έχει βυθίσει στο πένθος τους οικείους της.

Μία ακόμη 17χρονη κοπέλα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΚΑΤ, καθώς έχει υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Ο 19χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Επιπρόσθετα, ένα 17χρονο αγόρι και μία 18χρονη κοπέλα νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική του ίδιου νοσοκομείου. Θα παραμείνουν εκεί για 24ωρη προληπτική παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος

Το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φριχτό δυστύχημα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος από την πορεία του.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα τη στιγμή του συμβάντος. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να προσδιοριστούν τα αίτια που προκάλεσαν την ανεξέλεγκτη πορεία του Ι.Χ. και την τραγική κατάληξη.

Με πληροφορίες από: News.gr