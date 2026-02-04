Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των αυτοκινητιστών ταξί, με τις κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να παραλύουν τις μετακινήσεις. Ο κλάδος κάνει λόγο για «πράσινο φασισμό», αναφερόμενος στην υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά, την ώρα που το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών φέρνει νέες ρυθμίσεις και αυστηρά πρόστιμα.

Ηλεκτροκίνηση: «1.100 ώρες ετήσια φόρτιση»

Οι οδηγοί αντιδρούν σφοδρά στην υποχρεωτικότητα που επιβάλλεται από το 2026, καταγγέλλοντας ανυπαρξία υποδομών.

Το πρόβλημα: Οι επαγγελματίες υπολογίζουν ότι η φόρτιση απαιτεί περίπου 1,5 μήνα τον χρόνο (1.100 ώρες), κατά τον οποίο το ταξί θα είναι εκτός εργασίας.



Η θέση της κυβέρνησης: Ο αναπληρωτής υπουργός Κ. Κυρανάκης υποστηρίζει ότι η υποχρέωση για το 2026 αφορά μόλις 270 άδειες, όμως ο κλάδος φοβάται τη συνολική απαξίωση των περιουσιών του.

Τι είναι το «ερανιστικό νομοσχέδιο» που προκαλεί οργή

Το νομοσχέδιο που βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που οι οδηγοί θεωρούν «προχειρογραμμένες»:

Αυστηρά πρόστιμα: Προβλέπονται ποινές έως και 2.000 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τη διευκόλυνση ΑμεΑ. Σήμανση και υποδομές: Ρυθμίσεις για τη σήμανση των οδών και τον καθορισμό ειδικών θέσεων στάθμευσης, με πρόστιμα-μαμούθ για τους Δήμους που δεν συμμορφώνονται. Ασάφεια: Οι οδηγοί ζητούν ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ Ταξί και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με οδηγό (Ε.Ι.Χ.), καταγγέλλοντας αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές πλατφόρμες.

Οι κινητοποιήσεις σήμερα

Αθήνα: Η 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ ολοκληρώνεται αύριο το πρωί (Πέμπτη, 6:00 π.μ.).

Θεσσαλονίκη: Το σωματείο «Ερμής» πραγματοποιεί σήμερα συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην Πυλαία, με πορεία προς το ΥΜΑΘ.

«Η πολιτική αλαζονεία μάς θεωρεί δεδομένους», αναφέρει ο ΣΑΤΑ, προειδοποιώντας με απεργία διαρκείας εάν δεν αποσυρθούν οι επίμαχες διατάξεις για την ηλεκτροκίνηση και δεν τερματιστεί η «ληστρική» τεκμαρτή φορολόγηση.

