Μια πρωτοφανής τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου. Η σύγκρουση ενός ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος οδήγησε στον θάνατο 15 ανθρώπους και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 21:00 το βράδυ, όταν το σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το ταχύπλοο. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές:

Το ταχύπλοο φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο.

για να αποφύγει τον έλεγχο. Όταν το περιπολικό σκάφος άναψε τον προειδοποιητικό φανό, το ταχύπλοο προσέκρουσε στα πλευρά του.

στα πλευρά του. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν η ανατροπή ή η σοβαρή ζημιά του ταχύπλοου, με τους επιβαίνοντες να βρίσκονται στο νερό.

Ο τραγικός απολογισμός

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, όμως ο αριθμός των θυμάτων είναι βαρύς:

15 νεκροί: 11 άνδρες και 4 γυναίκες (μία εκ των οποίων κατέληξε στο νοσοκομείο).

26 τραυματίες στο νοσοκομείο: Μεταξύ αυτών 11 παιδιά και 2 στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σοβαρά περιστατικά: Δύο έγκυες γυναίκες έχασαν τα έμβρυά τους, ενώ τρεις τραυματίες υποβλήθηκαν σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις για ρήξη σπλήνας, ήπατος και πνευμοθώρακα.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, καθώς ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων παραμένει αδιευκρίνιστος:

4 σκάφη του Λιμενικού Σώματος. 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας με θερμικές κάμερες. Ιδιωτικό σκάφος με δύτες που ερευνά το σημείο του δυστυχήματος.

Η κατάσταση των λιμενικών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν και δύο στελέχη του Λιμενικού (ένας άνδρας και μία γυναίκα). Ο άνδρας φέρει τραύματα στο χέρι, ενώ η γυναίκα υπέστη ελαφριά διάσειση. Η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει ήδη αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Διαβάστε ακόμα: Βόλος: «Έφοδος» αντιεξουσιαστών σε σούπερ μάρκετ – Ποδοπάτησαν προϊόντα της «Βιολάντα»