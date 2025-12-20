Αποφασισμένοι να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων στα μπλόκα εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, διαμηνύοντας ωστόσο ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες. Όπως έχουν προαναγγείλει, σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων κατά τη διάρκεια των εορτών.

Το μεσημέρι του Σαββάτου άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, ενώ ανοιχτά παρέμειναν και τα διόδια Μακροχωρίου από το μπλόκο της Νίκαιας. Το ίδιο μοτίβο αναμένεται και την Κυριακή, με τους αγρότες να μοιράζουν ακόμη και αγροτικά προϊόντα, θέλοντας –όπως λένε– να δείξουν ότι πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Κλειστά Μάλγαρα – Ανοιχτές παρακαμπτήριες

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στα διόδια Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό έως και την Τρίτη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό ήδη από την 1η Δεκεμβρίου. Κινητοποιήσεις συνεχίζονται επίσης σε Δερβένι, Κατερίνη, Πιερία, Ημαθία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία και Χαλκίδα.

Στην Εύβοια, οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα για ώρες και δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα, με μεγαλύτερη διάρκεια αποκλεισμών.

Τσιάρας: «Δεν είναι σύγκρουση με τους αγρότες»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι «δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες», αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας λόγω κλιματικής κρίσης και διεθνών αγορών.

Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, με βασικά ζητήματα στο τραπέζι το αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο. Υπενθύμισε ότι η τιμή του αγροτικού ρεύματος έχει «κλειδώσει» στα 9,3 λεπτά/kWh και ότι εξετάζονται περαιτέρω μειώσεις.

Δήμας: «Κόστος 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας προειδοποίησε ότι το άνοιγμα των διοδίων από τους αγρότες κοστίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, ποσό που –όπως είπε– μετακυλίεται τελικά στους φορολογούμενους.

«Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο»

Παρά την κλιμάκωση, οι αγρότες επιμένουν ότι δεν επιθυμούν να δυσκολέψουν όσους ταξιδεύουν για τις γιορτές, κρατώντας ανοιχτά τα διόδια. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και μετά τα Χριστούγεννα, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες τόσο για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων όσο και για τον διάλογο με την κυβέρνηση.

