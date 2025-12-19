Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Θύμα είναι ένας 27χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με τρόλεϊ.

Το δυστύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 02:00 στη λεωφόρο Δεκελείας, όταν – υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες – η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός προσέκρουσε στο τρόλεϊ. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός φορούσε προστατευτικό κράνος. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών κυκλοφορίας και της πορείας των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των σοβαρών τροχαίων που σημειώνονται στους δρόμους της Αττικής, υπενθυμίζοντας με τον πιο τραγικό τρόπο την ανάγκη για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

