Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Ποιοι μπαίνουν στη φορολοταρία των 100.000 ευρώ και ποιοι μένουν εκτός

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ετήσια μεγάλη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία φέρνει σημαντικά χρηματικά έπαθλα για τους φορολογούμενους που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα στο έτος. Συνολικά 12 υπερτυχεροί θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ ο καθένας, ενώ στην ίδια κλήρωση θα μοιραστούν και έπαθλα των 1.000 ευρώ από ποσά προηγούμενων μηνιαίων κληρώσεων που δεν είχαν αποδοθεί.

Η συμμετοχή στην ετήσια κλήρωση βασίζεται στους λαχνούς που συγκεντρώνουν οι πολίτες μέσω πληρωμών με κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Για κάθε ένα ευρώ ηλεκτρονικής δαπάνης αντιστοιχεί ένας λαχνός, με ανώτατο όριο συναλλαγών τα 10.000 ευρώ ανά μήνα για κάθε φορολογούμενο.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται προσαυξήσεις στον αριθμό των λαχνών. Όταν οι μηνιαίες ηλεκτρονικές δαπάνες υπερβαίνουν το 30%, το 50% ή το 70% του δηλωμένου μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα. Επιπλέον, οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για φορολογούμενους με πολύ χαμηλό εισόδημα. Όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που δαπανούν ηλεκτρονικά, χωρίς επιπλέον προσαύξηση βάσει ποσοστού εισοδήματος.

Αντίθετα, οι φορολογούμενοι με ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ συμμετέχουν χωρίς καμία προσαύξηση, λαμβάνοντας έναν λαχνό ανά ευρώ δαπάνης.

Από τη φορολοταρία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Στην κλήρωση συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, με ελληνικό ΑΦΜ, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής.

Τα χρηματικά έπαθλα καταβάλλονται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στο myAADE. Όσοι κληρωθούν και δεν έχουν δηλώσει IBAN, έχουν περιθώριο τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, ώστε να πιστωθεί το ποσό.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη μείωση της φοροδιαφυγής, με αρκετούς φορολογούμενους να περιμένουν κάθε χρόνο την κλήρωση με την ελπίδα ενός απρόσμενου οικονομικού «δώρου».

