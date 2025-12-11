Νέα δεδομένα δίνουν διαφορετική διάσταση στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στη σύλληψη δύο ακόμη προσώπων ως ηθικών αυτουργών: του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ενός επιχειρηματία, στενού φίλου και εργοδότη των δύο 22χρονων που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες.

Και οι δύο φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στις συλλήψεις

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Mega, η καχυποψία των αστυνομικών γύρω από τον ανιψιό του θύματος εντάθηκε λόγω σειράς ασυμφωνιών και κινήσεων που θεωρήθηκαν ύποπτες:

Τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά το έγκλημα: Οι επαφές του λίγο μετά τη δολοφονία κρίθηκαν κομβικές. Φέρεται να επικοινώνησε με συγκεκριμένα πρόσωπα με τρόπο που δεν συνάδει με τη θέση του ως «μόνου αυτόπτη μάρτυρα» που σώθηκε από τύχη, όπως αρχικά ισχυρίστηκε.

Ενέργειες που έδειχναν προετοιμασία ή πανικό: Η προσπάθειά του να πουλήσει άμεσα ακίνητα, σε τιμές κατά πολύ χαμηλότερες της αγοραίας, κινητοποίησε τις αρχές που εξέλαβαν την κίνηση ως προσπάθεια εξασφάλισης ρευστότητας ή αποφυγής ενδεχόμενων οικονομικών ελέγχων.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της έρευνας και τις μαρτυρικές καταθέσεις, οδήγησαν στην αξιολόγηση ότι ο ανιψιός ενδέχεται να είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό του εγκλήματος.

Ο ρόλος του επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας, που φαίνεται να διατηρούσε στενή σχέση tanto με τον ανιψιό όσο και με τους δύο 22χρονους κατηγορούμενους, αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι παρείχε καθοδήγηση ή υποστήριξη στη διάπραξη της δολοφονίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι σχέσεις εξάρτησης και η εργασιακή σχέση με τους δύο νεαρούς θεωρήθηκαν κρίσιμες για την απόδοση κατηγορίας.

Τι έπεται

Οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν αύριο να απαντήσουν στις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας, με τις καταθέσεις τους να αναμένονται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να φωτίσουν πλήρως το κίνητρο, τις διαδρομές επικοινωνίας και τον βαθμό εμπλοκής όλων των εμπλεκομένων στη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό σκυλί