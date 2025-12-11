Η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα λαμβάνει νέα τροπή, καθώς –σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και δικαστικές αναφορές– εμφανίστηκε μάρτυρας «κλειδί» που έδωσε σημαντικές πληροφορίες στην ανακρίτρια, οδηγώντας στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης. Τα δεδομένα που φέρνει ο μάρτυρας φαίνεται να αλλάζουν την εικόνα για το ποιος ήταν ο εκτελεστής, αλλά και για το εύρος της εμπλοκής προσώπων που θεωρούνταν έως τώρα απλοί συνεργοί.

Ο μάρτυρας που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Σύμφωνα με το Live News, το πρόσωπο αυτό φέρεται να αποκάλυψε στοιχεία που μόνο κάποιος απόλυτα ενήμερος για τις ενέργειες των εμπλεκομένων θα μπορούσε να γνωρίζει, συμπληρώνοντας κενά τα οποία δεν είχαν καλυφθεί ούτε από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η κατάθεσή του περιέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες:

το περιεχόμενο συνομιλιών μεταξύ των προσώπων που είχαν εμπλακεί,

τον τρόπο με τον οποίο «στήθηκε» όλο το σχέδιο,

το ποιος πάτησε τελικά τη σκανδάλη.

Χαρακτηριστική είναι η φράση που φέρεται να είπε στην ανακρίτρια:

«Οι ηθικοί αυτουργοί και ειδικά ο Διονύσης με τρόπο φορτικό και συνεχείς πιέσεις ώθησαν τους δύο συλληφθέντες να εκτελέσουν τις πράξεις τους».

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσες φορές κατέθεσε, ωστόσο εκτιμάται ότι οι πληροφορίες του ήταν καθοριστικές για την πορεία της έρευνας.

Η ανατροπή στους ρόλους των δύο 22χρονων

Με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Κώστα Τομαρά και τον επιστάτη του δεν ήταν ο 22χρονος Ελληνοβρετανός – όπως είχε αρχικά θεωρηθεί.

Αντίθετα, αυτός που αναγνωρίστηκε ως «συνεργός» φαίνεται να ήταν τελικά ο εκτελεστής, καθώς:

γνώριζε τον χώρο του κάμπινγκ,

είχε προσωπικές προστριβές με τον ιδιοκτήτη,

μπορούσε να κινηθεί με ακρίβεια στον χώρο, κάτι που κρίθηκε απίθανο για έναν άνθρωπο που «πήγαινε πρώτη φορά στη Φοινικούντα».

Στο σκεπτικό αναφέρεται:

«Ο Τ.Χ. εισήλθε εντός του κάμπινγκ… φέροντας παράνομο περίστροφο… ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση… πυροβόλησε δις… και αμέσως μετά στράφηκε στον δεύτερο… τον πυροβόλησε τρεις φορές».

Παρά τα νέα στοιχεία, ο φερόμενος ως εκτελεστής συνεχίζει να αρνείται ότι πυροβόλησε:

«Εγώ δεν μπήκα στον τόπο του εγκλήματος, δεν κρατούσα όπλο και δεν πυροβόλησα με αυτό», δήλωσε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκαβέλας.

Το κατηγορητήριο για τον επιχειρηματία και τον ανιψιό

Το νέο κατηγορητήριο περιγράφει εκτενώς τον ρόλο των δύο ανδρών που συνελήφθησαν πρόσφατα – του ανιψιού του θύματος και ενός επιχειρηματία, φίλου του. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Mega:

«Οι ηθικοί αυτουργοί… με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει στη δολοφονική πράξη».

Για το τρίτο άτομο που αναζητείται, το κατηγορητήριο αναφέρει πως:

τηλεφωνούσε συνεχώς από «πακιστανικό» τηλέφωνο,

έδινε συγκεκριμένες εντολές για τη μετακίνηση, την προσέγγιση των θυμάτων και την αποχώρηση μετά τη δολοφονία.

Όσον αφορά τον ανιψιό, σημειώνεται ότι:

είχε διαρκή επικοινωνία με τον εκτελεστή πριν και μετά το έγκλημα,

και ότι ο ίδιος μετέφερε τον δράστη με το αυτοκίνητό του από το κάμπινγκ προς το ΚΤΕΛ μετά τη δολοφονία.

Νέες καταθέσεις για τους δύο 22χρονους

Με βάση τα νέα στοιχεία, θεωρείται θέμα χρόνου να κληθούν εκ νέου οι δύο νεαροί που βρίσκονται ήδη σε προσωρινή κράτηση. Η ανακρίτρια επιχειρεί πλέον να χαρτογραφήσει τον ρόλο καθενός ξεχωριστά, καθώς το μέχρι τώρα αφήγημα φαίνεται να αλλάζει δραστικά.

Η φωνή της οικογένειας: Απειλές και αγωνία

Η ανιψιά του 68χρονου θύματος δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και ότι δέχεται απειλές από άτομα «πέραν πάσης υποψίας»:

«Eίμαι συντετριμμένη… Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που εμπλέκεται άτομο από την οικογένειά μου… Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η ίδια τονίζει πως δεν είναι βέβαιο ότι οι σωστοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί και επισημαίνει ότι συνεχίζει να δίνει πληροφορίες στις Αρχές ώστε «να υπάρξει δικαίωση των δύο νεκρών».

Τι μένει να απαντηθεί

Παρά τα νέα στοιχεία, η υπόθεση εξακολουθεί να έχει σκοτεινά σημεία:

Ποια ήταν η πραγματική σχέση των εμπλεκομένων;

Ποιος είχε τον καθοδηγητικό ρόλο;

Ποιος βρέθηκε τελικά στο σημείο με το όπλο;

Πόσο αξιόπιστες κρίνονται οι μαρτυρίες όταν συγκριθούν με τα τεχνικά δεδομένα;

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι επόμενες καταθέσεις αναμένεται να καθορίσουν την τελική μορφή του κατηγορητηρίου.

