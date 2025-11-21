Λύση φαίνεται να δίνεται στη δραματική κατάσταση του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών, καθώς εντοπίστηκαν κατάλληλα μοσχεύματα σε νοσοκομεία της Ιταλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για τη διακομιδή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα στο εξωτερικό.

Το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μία γυναίκα 55 ετών, κατανάλωσαν μανιτάρια που είχαν μαζέψει μόνοι τους. Αρχικά εμφάνισαν ήπια συμπτώματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας. Η κατάσταση όμως επιδεινώθηκε, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά τους στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Διαγνώστηκαν με οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Οι γιατροί του ΑΧΕΠΑ διαπίστωσαν ότι και οι δύο είχαν παρουσιάσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριώδους είδους μανιταριού, όπως ο αμανίτης φαλλοειδής. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε αγώνας δρόμου, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ώστε να εντοπιστούν διαθέσιμα μοσχεύματα.

Τελικά υπήρξε θετική ανταπόκριση από δύο νοσοκομεία στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην Πίζα και στη Ρώμη, τα οποία δήλωσαν διαθεσιμότητα για τα μοσχεύματα και την άμεση υποδοχή των ασθενών.

Ξεκινά η διαδικασία μεταφοράς

Η διακομιδή του ζευγαριού αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, με τις ιατρικές ομάδες να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, καθώς ο χρόνος θεωρείται κρίσιμος για την επιβίωση και των δύο ασθενών.

