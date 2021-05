Νέα αλλαγή για τα self test. Σήμερα η διανομή για μαθητές. Υποχρεωτική η διενέργεια στον ιδιωτικό τομέα

Αλλάζει πάλι σύστημα διανομής των self test στα σχολεία και ισχύει από σήμερα, καθώς από σήμερα έως και το Σάββατο 22/5 μαθητές, εκπαιδευτικοί, καθώς και διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων θα προμηθεύονται δύο self test από τα φαρμακεία, προκειμένου να τα χρησιμοποιοήσουν για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ένα δηλαδή για την ερχόμενη και ένα για την επόμενη εβδομάδα.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νέα οδηγία, από την περασμένη Δευτέρα απαιτείται η διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα, για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας.

Βέβαια η Επιτροπή των Ειδικών έχει ζητήσει να γίνονται 2 selft test την εβδομάδα, ωστόσο η κυβέρνηση το μείωσε σε ένα.

Εκατομμύρια self test κορονοϊού γίνονται στην Ελλάδα σχεδόν σε καθημερινή βάση και τα απόβλητά τους αποτελούν υγειονομική βόμβα καθώς εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να τα πετάμε στα σκουπίδια, ούτε βεβαίως στην ανακύκλωση καθώς υπάρχει κίνδυνος για το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου.

Τα self test πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια με δύο φορές την εβδομάδα από εκατομμύρια μαθητές, εκπαιδευτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους και το πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των αποβλήτων όλο και μεγαλώνει.

Όπως λένε οι επιστήμονες τα πλαστικά από τα tests δεν πρέπει να πετιούνται στην ανακύκλωση.

«Τώρα, τα εκατομμύρια τεστ δημιουργούν πρόβλημα. Δεν το πετάμε στην ανακύκλωση και για τα σκουπίδια τίθεται ένα θέμα, γιατί αυτό το υγρό που περιέχει επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου» σημείωσε ο καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Πέτρος Σαμαράς.



«Πανδημία» πλαστικών

Μάλιστα στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το self test αναγράφεται με μικρά γράμματα και στο τέλος του κειμένου: «Απορρίψτε όλα τα δείγματα και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ως βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα».

«Δεν πρέπει να το πετάμε στον κάδο. Θα πρέπει να γίνεται ίδια περίπου διαχείριση όπως στα φαρμακεία με τα ληγμένα φάρμακα. Θα μπορούσαν όμως να υπάρχουν και συγκεκριμένα σημεία διάθεσης, με ειδικούς κάδους» συμπλήρωσε ο κ. Σαμαράς.

Υποχρεωτική η διενέργεια ενός self test στον ιδιωτικό τομέα αυτή την εβδομάδα

Υποχρεωτική είναι η διενέργεια ενός self test γι’ αυτήν την εβδομάδα επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευκρινίζοντας ότι, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 23 Μαΐου 2021, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους κλάδους που εμπίπτουν στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, σχολές οδηγών, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, τουρισμός και ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών), θα διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνει τη διενέργεια και δεύτερου self test για τον καλύτερο έλεγχο του επιδημιολογικού φορτίου και τον ταχύτερο περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».