Σούπερ μάρκετ και καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή. Το ωράριο λειτουργίας

Τα ψώνια τους θα μπορούν να κάνουν και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου από τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων οι πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους στέλνοντας sms με τον αριθμό 2 στο 13033, ωστόσο τα φαρμακεία και συνεργεία αυτοκινήτων θα παραμείνουν κλειστά. Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, κλειστά θα παραμείνουν τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα που λειτουργούν με click away, καθώς τη συγκεκριμένη ημέρα γίνεται, ως είθισται, η απογραφή.



Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων μπορούν να ανοίξουν παρά το lockdown με ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως 21:00.



Αναλυτικά η ΚΥΑ:



Δυνατότητα λειτουργίας 3 Ιανουαρίου 2021, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 7:00 έως 21.00 καταστήματα τροφίμων, εξαιρουμένων των φαρμακείων και συνεργείων αυτοκινήτων.

Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση ενάμισι 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

Ωράριο λειτουργίας έως τις 21:00, με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.



Προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων με click away την Κυριακή



Όσον αφορά το λιανεμπόριο, τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με click away την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, με προαιρετικό ωράριο από τις 7:00 έως τις 21:00, βάσει της απόφασης Δ1.α/Γ. Π.οικ 83978 - ΦΕΚ 5791/30-12-2020, όπως ενημέρωσε σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας τους εμπόρους και τους καταναλωτές.