Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Το ωράριο σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ - Πότε ξανανοίγουν

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα με click away. Μάλιστα σήμερα (31/12) για τα σούπερ μάρκετ, το ωράριο θα τροποποιηθεί και θα λειτουργήσουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.



Από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά τα κρεοπωλεία. Τα καταστήματα που λειτουργούν με click away είναι ανοιχτά από τις 7:00 έως τις 21:00 για τα ψώνια της Πρωτοχρονιάς.



Κλειστά σούπερ μάρκετ και καταστήματα την Πρωτοχρονιά



Την 1η Ιανουαρίου 2021 τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός στο 13033 για μετάβαση στο σούπερ μάρκετ αλλά και για παραλαβή προϊόντων μέσω click away είναι το «2».



Για την Κυριακή 3 Ιανουαρίου η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε προαιρετική λειτουργία των σούπερ μάρκετ. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά καταστήματα.