Καρναβάλι Πάτρας: Ετοιμάζουν παρέλαση την Κυριακή. Επεισόδια καρναβαλιστών - αστυνομίας

Έτοιμοι για να παρελάσουν οι Πατρινοί Καρναβαλιστές αύριο Κυριακή, παρά τις απαγορεύσεις λόγω κορονοϊού. Άλλωστε, από χθες Παρασκευή, μας έχουν δώσει ήδη μια γεύση, ότι το Πατρινό Καρναβάλι δεν μπορεί να ματαιωθεί έτσι απλά, χωρίς σαματά!



Το μήνυμα που δέχονται οι Καρναβαλιστές στα κινητά τους τηλέφωνα τις τελευταίες ώρες είναι το εξής:



AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14.00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!



Το SMS που διακινείται για την αυριανή παρέλαση είναι κυρίως, από τα γκρουπ που έχουν έδρα τον ΑΣΟ.



Επίσης, σήμερα Σάββατο, στις 6μμ έχουν συγκέντρωση καρναβάλιστες και το καρναβαλικό κομιτάτο στην πλατεία Όλγας για να κάνουν παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Επεισόδια καρναβαλιστών - αστυνομίας ξέσπασαν νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας χωρίς ωστόσο να πάρουν μεγάλη έκταση.



Σύμφωνα με πληροφορίες του SKAI οι καρναβαλιστές επιχείρησαν να κάνουν πορεία παρά την απόφαση που έχει ληφθεί για απαγόρευση των καρναβαλικών εκδηλώσεων για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας.



Η αστυνομία παρενέβη και υπήρξε συμπλοκή με την ομάδα των καρναβαλιστών, οι οποίοι τελικά αποχώρησαν.

