Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ανακοίνωσε την απόφαση να μην συμπεριληφθεί ο Κώστας Δοκιμάκης στα ψηφοδέλτιά της. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος επικαλέστηκε αναρτήσεις του υποψηφίου από το παρελθόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες αναρτήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες που υπηρετεί ο πολιτικός σχηματισμός, οδηγώντας στην απόφαση του αποκλεισμού του κ. Δοκιμάκη από τις εκλογικές λίστες.

Η απόφαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν αυτός που ανακοίνωσε την απόφαση σχετικά με τον Κώστα Δοκιμάκη. Η ανακοίνωση αφορούσε την μη συμπερίληψη του κ. Δοκιμάκη στα ψηφοδέλτια του κόμματος, μια κίνηση που βασίστηκε σε προηγούμενες ενέργειες του ίδιου του υποψηφίου.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηγιαννάκης αναφέρθηκε σε αναρτήσεις του Κώστα Δοκιμάκη που χρονολογούνται από το παρελθόν. Αυτές οι αναρτήσεις, όπως τόνισε, κρίθηκε ότι δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει και υπηρετεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ως πολιτικός σχηματισμός.

Το σκεπτικό πίσω από τον αποκλεισμό

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσω της ανακοίνωσης, εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την απόφασή της. Διευκρίνισε ότι δεν ζητά πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων από όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμά της να συμπαραταχθούν μαζί της, δηλώνοντας μια ανοιχτή στάση ως προς την προσέγγιση πολιτών.

Ωστόσο, η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι υπάρχουν όρια και αρχές που δεν μπορούν να παραβιαστούν. Αναρτήσεις που θίγουν τις αξίες που υπηρετεί το κόμμα, ακόμα και αν αυτές προέρχονται από ένα μακρινό παρελθόν, θεωρείται ότι δημιουργούν ασυμβίβαστο με τη θέση του υποψηφίου βουλευτή.

Κατόπιν αυτών των εκτιμήσεων και βάσει του πλαισίου αξιών του κόμματος, η απόφαση ήταν οριστική: ο Κώστας Δοκιμάκης δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς

Η απόφαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να αποκλείσει τον Κώστα Δοκιμάκη από τα ψηφοδέλτιά της προκάλεσε την αντίδραση και άλλων πολιτικών σχηματισμών. Μεταξύ αυτών, η Νέα Αριστερά εξέφρασε τη θέση της σχετικά με το όνομα του κ. Δοκιμάκη στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, η Νέα Αριστερά δήλωσε: «Δεν περιμέναμε ποτέ από τον Τσίπρα να εντάξει πρόσωπα που έχουν αναπαράξει ρατσιστικές θεωρίες». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια στάση κριτικής απέναντι στις επιλογές προσώπων που ενδεχομένως να είχαν γίνει από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πριν την ανακοίνωση του αποκλεισμού.

Η διαμόρφωση των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ

Παράλληλα με την ανακοίνωση για τον Κώστα Δοκιμάκη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων της ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι πρώτοι 120 υποψήφιοι που θα στελεχώσουν τις λίστες του κόμματος.

Οι υποψήφιοι αυτοί κατανέμονται σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, καλύπτοντας συνολικά 45 νομούς της χώρας. Η ανακοίνωση των ονομάτων περιλαμβάνει και πρώην βουλευτές, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις λίστες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η διαδικασία επιλογής και ανακοίνωσης των υποψηφίων συνεχίζεται, με το κόμμα να διαμορφώνει σταδιακά την πλήρη σύνθεση των ψηφοδελτίων του σε όλη την επικράτεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki