Το πρώτο exit poll για τις εκλογές στην Ισπανία, που διεξήχθησαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αναδεικνύει το Λαϊκό Κόμμα (PP) ως την πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας. Η δημοσκοπική εκτίμηση της Sigma Dos, την οποία μετέδωσε η ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, δείχνει ότι η δεξιά και η ακροδεξιά πτέρυγα συγκεντρώνουν μαζί την απόλυτη πλειοψηφία στην ισπανική Βουλή. Αυτό το αποτέλεσμα αφήνει περιορισμένα περιθώρια πολιτικών ελιγμών για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Τα αποτελέσματα του exit poll και η απόλυτη πλειοψηφία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του exit poll της Sigma Dos για την RTVE, το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη, συγκεντρώνοντας το 32,2% των ψήφων. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 129 έως 134 έδρες στην Κάτω Βουλή. Σε αυτές τις έδρες προστίθενται και δύο έδρες που εξασφαλίζει η εκλογική συμμαχία του Λαϊκού Κόμματος με το UPN στη Ναβάρα.

Το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο, συγκεντρώνοντας το 16,2% των ψήφων και εξασφαλίζοντας από 44 έως 48 έδρες. Με την απόλυτη πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή των 350 εδρών να απαιτεί 176 βουλευτές, η συνδυασμένη δύναμη του Λαϊκού Κόμματος, του Vox και του UPN εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει συνολικά από 175 έως 184 έδρες. Η ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE χαρακτηρίζει μαθηματικά απίθανο το ενδεχόμενο οι δυνάμεις της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς να μην ξεπεράσουν το απαιτούμενο όριο των 176 βουλευτών, βάσει της συγκεκριμένης δημοσκοπικής εκτίμησης. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη εκτίμηση, στο χαμηλότερο σενάριο, τα δεξιά κόμματα θα συγκέντρωναν συνολικά 175 έδρες, δηλαδή μία λιγότερη από την απόλυτη πλειοψηφία, με ορισμένες έδρες να βρίσκονται υπό διεκδίκηση μεταξύ PP και Vox. Στο μεσαίο σενάριο της εκτίμησης, τα δύο δεξιά κόμματα ξεπερνούν με άνεση το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας.

Η πορεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος και οι απώλειες

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας το 28,8% των ψήφων. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε εκτίμηση από 119 έως 124 έδρες. Η δημοσκοπική εκτίμηση δείχνει ότι οι Σοσιαλιστές χάνουν περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2023, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών για τον νυν πρωθυπουργό.

Ακόμη και στην περίπτωση που ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός εξασφάλιζε τη στήριξη των υπόλοιπων δυνητικών συμμάχων του, εξαιρουμένου του καταλανικού Junts, οι έδρες που θα συγκέντρωνε εκτιμώνται από 159 έως 169. Αυτό το σενάριο καθιστά δύσκολη την εύρεση κυβερνητικών εταίρων για τον Πέδρο Σάντσεθ, ενώ το Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασία στα ακροδεξιά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η ενίσχυση του Vox και η θέση του Podemos

Το ακροδεξιό κόμμα Vox εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2023, όταν είχε εκλέξει 33 βουλευτές. Αντίθετα, το Λαϊκό Κόμμα είχε καταλάβει 137 έδρες το 2023, παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση ή σταθεροποίηση στον αριθμό των εδρών του στην τρέχουσα εκτίμηση.

Στο μεταξύ, το Podemos, το οποίο συμμετείχε αυτόνομα στις εκλογές, συγκεντρώνει μόλις το 0,7% των ψήφων και, βάσει των δημοσκοπικών εκτιμήσεων, εμφανίζεται να μένει εκτός Κοινοβουλίου. Το Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο) περιορίζεται στις 10 έως 11 έδρες, συγκεντρώνοντας το 5,7% των ψήφων.

Ανατροπή στη Χώρα των Βάσκων

Μία έκπληξη που καταγράφεται από τα exit poll αφορά την περιοχή της Χώρας των Βάσκων. Εκεί, το ιστορικό Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα «PNV» φαίνεται να χάνει την πρωτοκαθεδρία του. Αντιθέτως, το αριστερό εθνικιστικό κόμμα «EH Bildu» καταγράφει σαφές προβάδισμα, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στο πολιτικό τοπίο της συγκεκριμένης αυτόνομης κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki