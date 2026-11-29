Σοβαρό περιστατικό αστυνομικής βίας σημειώθηκε στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής κινητοποίησης την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με θύμα τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Κλίτι Χότι. Ο βουλευτής τραυματίστηκε στην πλάτη από πλαστική σφαίρα αστυνομικού, γεγονός που αποτυπώνει την κλιμάκωση της έντασης στις διαδηλώσεις. Μετά τον τραυματισμό του, ο Κλίτι Χότι έπεσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό και ο τραυματισμός

Ο Κλίτι Χότι, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, βρέθηκε στο επίκεντρο της αστυνομικής βίας όταν χτυπήθηκε στην πλάτη από πλαστική σφαίρα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που έλαβε χώρα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, προκαλώντας την άμεση πτώση του στο έδαφος. Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να τον βοηθήσουν, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Η εικόνα ενός εκλεγμένου αντιπροσώπου του λαού να βρίσκεται πεσμένος στον δρόμο, τραυματισμένος από αστυνομικό όπλο, εκθέτει την αστυνομική ηγεσία της χώρας, καθώς και την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Η προστασία της δημόσιας τάξης, όπως τονίζεται, δεν παρέχει σε κανέναν αστυνομικό εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα το όπλο του απέναντι στους συγκεντρωμένους πολίτες.

Άμεσες ενέργειες και έρευνες

Αμέσως μετά το περιστατικό, η αλβανική αστυνομία προχώρησε σε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την άμεση αναστολή καθηκόντων του εμπλεκόμενου αστυνομικού, του οποίου τα αρχικά είναι Ε.Α. Παράλληλα, ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα για τις ενέργειές του. Στην ίδια ανακοίνωση, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο αστυνομικός δεν είχε λάβει εντολή να πυροβολήσει με πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Επιπλέον, για τη διερεύνηση του σοβαρού αυτού περιστατικού, η Υπηρεσία Αστυνομικής Εποπτείας και η Εισαγγελία της χώρας άρχισαν τις δικές τους έρευνες. Οι έρευνες αυτές αποσκοπούν στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο βουλευτής της αντιπολίτευσης και στην απόδοση τυχόν ευθυνών.

Ζητήματα λογοδοσίας και πολιτικές ευθύνες

Η απομάκρυνση του εμπλεκόμενου αστυνομικού αποτελεί ένα αναγκαίο πρώτο βήμα, ωστόσο δεν εξαντλεί τη λογοδοσία για το περιστατικό. Τίθενται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αστυνομικής επιχείρησης, τον έλεγχο της χρήσης βίας από τους αστυνομικούς και την προστασία των πολιτών που βρίσκονται στον δρόμο για να διαδηλώσουν.

Η κυβέρνηση οφείλει να παράσχει εξηγήσεις για το πώς ένας ένοπλος αστυνομικός προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια, καθώς και ποιοι μηχανισμοί απέτυχαν να την αποτρέψουν. Η ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στον αστυνομικό, αλλά επεκτείνεται και στα ανώτερα κλιμάκια που είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον συντονισμό των δυνάμεων ασφαλείας.

Η δυσαρέσκεια των πολιτών και η αντίδραση της κυβέρνησης

Οι πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ζητούν πολιτικές απαντήσεις και μια αλλαγή πορείας από την κυβέρνηση. Η επίμονη παρουσία τους στις κινητοποιήσεις εκφράζει μια συσσωρευμένη δυσαρέσκεια, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα που λύνεται αποκλειστικά με κατασταλτικά μέσα. Η κυβέρνηση Ράμα καλείται να διαχειριστεί αυτή τη δυσαρέσκεια με διαφορετικό τρόπο.

Η χρήση δακρυγόνων, εκτοξευτήρων νερού και πλαστικών σφαιρών δεν αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής αγανάκτησης. Αντιθέτως, τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να οξύνουν περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και δυσπιστίας μεταξύ πολιτών και αρχών.

Δικαίωμα στη διαμαρτυρία και απαιτούμενες ενέργειες

Είναι σημαντικό τα επεισόδια και οι επιθέσεις που ενδεχομένως να συμβαίνουν κατά αστυνομικών να αντιμετωπίζονται με νόμιμες και στοχευμένες ενέργειες. Ωστόσο, αυτά τα περιστατικά δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε άλλοθι για την άσκηση δυσανάλογης βίας ή για την αντιμετώπιση μιας ολόκληρης συγκέντρωσης ως εχθρού.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα φέρει την πολιτική ευθύνη να εγγυηθεί ότι η αστυνομία υπηρετεί τους πολίτες και σέβεται πλήρως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Απαιτείται πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, δημοσιοποίηση όλων των ευρημάτων και απόδοση ευθυνών σε κάθε επίπεδο όπου προκύψουν. Η κοινωνική αγανάκτηση χρειάζεται απαντήσεις, καθώς η καταστολή μόνο την οξύνει.

Με πληροφορίες από: Topontiki