Σε μια εκλογική βραδιά με απρόβλεπτη έκβαση εισέρχεται η Ευρώπη, καθώς οι εκλογές στην Ισπανία, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Η αγωνία για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, είναι έκδηλη, με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στα πρώτα exit polls και στα τελικά αποτελέσματα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν την κάλπη έδιναν στη Δεξιά και στην Ακροδεξιά τη δυνατότητα να διεκδικήσουν από κοινού την εξουσία, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης αναμονής για τον συσχετισμό δυνάμεων. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των πρώτων εκτιμήσεων έχει ήδη αρχίσει, με την Ισπανία να βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ρεκόρ συμμετοχής στις κάλπες

Τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν μια εντυπωσιακή αύξηση στην προσέλευση των ψηφοφόρων. Συγκεκριμένα, έως τις 18:00 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας, είχε ψηφίσει το 68,1% των εκλογέων.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί σημαντική άνοδο σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2023, όπου την αντίστοιχη ώρα είχε προσέλθει στις κάλπες το 53,1% των ψηφοφόρων. Πρόκειται για αύξηση κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία σηματοδοτεί την υψηλότερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη ώρα της ψηφοφορίας στην ιστορία των ισπανικών βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με την El País.

Το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής για την ίδια ώρα είχε σημειωθεί το 1996, όταν μέχρι τις 18:00 είχε προσέλθει στις κάλπες το 63,4% των ψηφοφόρων. Η φετινή εκλογική διαδικασία ξεπέρασε κατά πολύ αυτό το ιστορικό ορόσημο, υποδεικνύοντας μια πρωτοφανή κινητοποίηση του εκλογικού σώματος.

Η στρατηγική του Πέδρο Σάντσεθ

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, είχε θέσει προεκλογικά τον πήχη της συμμετοχής στο 75%. Η στρατηγική του βασιζόταν στην εκτίμηση ότι μια μαζική προσέλευση στις κάλπες θα μπορούσε να ανατρέψει τις προεκλογικές προβλέψεις, οι οποίες δεν ήταν ευνοϊκές για το κόμμα του.

Ο στόχος του Σάντσεθ ήταν να εξασφαλίσει μια προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ποντάροντας στην αυξημένη συμμετοχή ως παράγοντα που θα ευνοούσε τα αριστερά κόμματα. Η υψηλή προσέλευση των ψηφοφόρων, όπως αυτή που καταγράφηκε, αποτελεί ένα στοιχείο που ο Πέδρο Σάντσεθ ήλπιζε να λειτουργήσει υπέρ του, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία.

Το ενδεχόμενο ιστορικής πολιτικής αλλαγής

Το εκλογικό αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο, καθώς η αυξημένη συμμετοχή δεν προδικάζει την τελική έκβαση. Παραμένει άγνωστο προς ποια πολιτική κατεύθυνση θα κινηθούν οι επιπλέον ψηφοφόροι που προσήλθαν στις κάλπες, καθιστώντας την εκλογική αναμέτρηση ένα πραγματικό θρίλερ.

Στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης βρίσκεται το ενδεχόμενο μιας ιστορικής πολιτικής αλλαγής. Έπειτα από τη διακυβέρνηση υπό τον Πέδρο Σάντσεθ, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα συμμετοχής ενός ακροδεξιού κόμματος στην κεντρική κυβέρνηση. Αυτό θα συνέβαινε για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις φετινές εκλογές.

Ο συσχετισμός δυνάμεων και οι προβλέψεις

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των τριών βασικών κομμάτων: του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ, του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox. Οι δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης την επομένη των εκλογών αποτελούν το κύριο αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης.

Ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, εμφανιζόταν ως επικρατέστερος νικητής στις περισσότερες προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Ωστόμως, καμία από αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν του εξασφάλιζε αυτοδυναμία, κάτι που καθιστά απαραίτητες τις συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η εκλογική βραδιά αναμένεται να είναι μακρά και γεμάτη αγωνία, καθώς η Ισπανία περιμένει να δει ποια πολιτική κατεύθυνση θα ακολουθήσει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis