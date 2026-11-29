Έντονο εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην κυβερνώσα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, μια πρόσφατη δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου. Η συγκεκριμένη έρευνα κοινής γνώμης, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία Real Polls για λογαριασμό του EpirusPost, φέρνει τη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ σε απόσταση αναπνοής. Τα ευρήματα αυτά έχουν σημάνει συναγερμό στα «γαλάζια» επιτελεία, καθώς αφορούν μια περιοχή που παραδοσιακά θεωρείται προπύργιο του κόμματος.

Τα ποιοτικά ευρήματα της δημοσκόπησης

Η δημοσκόπηση της Real Polls για το EpirusPost ανέδειξε σημαντικά ποιοτικά στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να προηγείται του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δύο συγκεκριμένα «ποιοτικά» ερωτήματα. Το ένα ερώτημα αφορά το κατά πόσο ο πολιτικός αρχηγός «νοιάζεται για ανθρώπους σαν εμένα», ενώ το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με το αν «καταλαβαίνει τα προβλήματα της επαρχίας».

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τους χωρίζει λιγότερο από μία μονάδα στο ερώτημα που αφορά την ειλικρίνεια, δηλαδή το αν «είναι ειλικρινής». Αυτή η μικρή διαφορά στο συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό υπογραμμίζει την οριακή εικόνα που καταγράφεται στην κοινή γνώμη της Ηπείρου, προσθέτοντας στην ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας.

Η ιδιαίτερη σημασία της Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί έναν ιδιαίτερο πολιτικό χώρο για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς είναι γνωστό ότι πρόκειται για μια περιοχή που είναι «νεοδημοκρατική» εδώ και πολλά χρόνια. Για αυτόν τον λόγο, η εικόνα που παρουσιάζει η δημοσκόπηση εκτιμάται ότι οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην τοπική διοίκηση. Η διαχείριση των προβλημάτων της περιοχής από τις τοπικές αρχές φαίνεται να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα ευρήματα της έρευνας.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση αναδεικνύει την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής διακυβέρνησης. Η μακροχρόνια πολιτική ταυτότητα της Ηπείρου, ως ένα από τα παραδοσιακά «κάστρα» της Νέας Δημοκρατίας, καθιστά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ακόμα πιο σημαντικά για την «γαλάζια» παράταξη.

Τα στοιχεία της Eurostat και η οικονομική κατάσταση

Ένας ακόμη παράγοντας που εκτιμάται ότι συμβάλλει στην καταγραφόμενη εικόνα είναι η χρονική συγκυρία της μέτρησης. Η δημοσκόπηση ήρθε στο φως λίγο αφότου δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αφορούν την οικονομική κατάσταση των περιφερειών της χώρας. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία της Eurostat, η Ήπειρος κατατάσσεται στις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας.

Αυτή η κατάταξη, που προέκυψε από τα επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανάλυσης στα ευρήματα της δημοσκόπησης. Η οικονομική δυσπραγία της περιοχής, όπως καταγράφεται από τη Eurostat, ενδέχεται να επηρεάζει την άποψη των κατοίκων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προβλημάτων και την εικόνα των πολιτικών αρχηγών.

Αναμενόμενη κυβερνητική «εξόρμηση» στην Ήπειρο

Ως απάντηση στην κατάσταση που διαμορφώνεται και στα ευρήματα της δημοσκόπησης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να υπάρξει κυβερνητική «εξόρμηση» στην Ήπειρο. Αυτή η κίνηση προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα, με στόχο να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα που καταγράφηκε στην περιοχή.

Η αναμενόμενη παρουσία κυβερνητικών στελεχών στην Ήπειρο εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των πολιτών και να αναδείξει τις προσπάθειες που γίνονται για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Η «εξόρμηση» αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να αλλάξει κάπως η εικόνα της κυβερνώσας παράταξης στην περιοχή, η οποία παραδοσιακά την στήριζε.

Με πληροφορίες από: Topontiki