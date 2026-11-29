Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη της λίστα, η οποία περιλαμβάνει πρώην βουλευτές και στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πολλά από τα πρόσωπα αυτά είχαν παραιτηθεί από τις θέσεις τους τον Ιούλιο του 2026, σηματοδοτώντας την ένταξή τους στη νέα πολιτική κίνηση. Η λίστα αυτή αναδεικνύει την ευρεία κοινοβουλευτική και κομματική εμπειρία των στελεχών που πλαισιώνουν την ΕΛ.Α.Σ.

Η σύνθεση της πρώτης λίστας της ΕΛ.Α.Σ.

Στην πρώτη λίστα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνονται πρόσωπα με σημαντική πολιτική διαδρομή. Πρόκειται για πρώην βουλευτές, στελέχη κομματικών οργάνων, καθώς και υποψήφιους που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Η προέλευση των στελεχών αυτών εντοπίζεται κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Η κοινοβουλευτική παρουσία πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται σε αρκετές περιφέρειες της πρώτης λίστας της ΕΛ.Α.Σ., καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Από την Ανατολική Αττική και την Αχαΐα έως την Κέρκυρα και το Ηράκλειο, η λίστα περιλαμβάνει ονόματα που έχουν θητεύσει στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Πρώην βουλευτές με κοινοβουλευτική εμπειρία

Αρκετοί από τους περιλαμβανόμενους στην πρώτη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. έχουν διατελέσει βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ανατολική Αττική το 2023, παραιτήθηκε από την έδρα του τον Ιούλιο του 2026 για να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ. Στην ίδια περιφέρεια, ο Πέτρος Φιλίππου ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2024 με τη Νέα Αριστερά.

Κοινοβουλευτική θητεία με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν επίσης ο Βασίλης Τσίρκας στην Άρτα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα, η Χρύσα Καραγιάννη στα Δωδεκάνησα και ο Χαράλαμπος Μαμουλάκης στο Ηράκλειο. Ο Νικόλαος Μιχαλάκης είχε εκλεγεί στην Καρδίτσα, ενώ ο Κωνσταντίνος Παυλίδης στην Κέρκυρα. Ο Γιώργος Ψυχογιός στην Κορινθία και ο Συμεών Κεδίκογλου στην Εύβοια επίσης είχαν θητεύσει ως βουλευτές, παραιτούμενοι από τις έδρες τους το προηγούμενο διάστημα.

Στελέχη με θητεία σε κομματικά όργανα και κυβερνητικές θέσεις

Πέρα από τους πρώην βουλευτές, η λίστα περιλαμβάνει και στελέχη με σημαντική κομματική δράση. Ο Χρήστος Στάϊκος από την Αρκαδία υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ιωάννης Στέφος από τα Ιωάννινα είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε συμμετοχή σε νομαρχιακά και κεντρικά όργανα του κόμματος. Στην Καρδίτσα, ο Κώστας Γιάννελος διετέλεσε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Στο Κιλκίς, η Σοφία Ψαρρά είχε συμμετοχή σε νομαρχιακά και κεντρικά όργανα και είχε υπάρξει υποψήφια βουλεύτρια. Ο Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος από τη Μαγνησία διετέλεσε γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2025–2026. Στην Πέλλα, ο Αλέξανδρος Τσίμας είχε διατελέσει συντονιστής της Οργάνωσης Μελών Αλμωπίας και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Τέλος, ο Ευθύμιος Γεωργόπουλος από τη Μεσσηνία διετέλεσε οικονομικός και διοικητικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πρόσωπα με ειδικές αρμοδιότητες και υπουργική εμπειρία

Κάποια από τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. είχαν αναλάβει ειδικές αρμοδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, πρώην βουλευτής Αχαΐας, διετέλεσε τομεάρχης Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Ψυχογιός, πρώην βουλευτής Κορινθίας, είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, τους τομείς Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Βασίλειο Κόκκαλη από τη Λάρισα, ο οποίος εξελέγη αρχικά με τους Ανεξάρτητους Έλληνες το 2015 και στη συνέχεια με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2019 και το 2023. Ο κ. Κόκκαλης διετέλεσε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2016–2019. Τον Ιούλιο του 2026 παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εντασσόμενος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η παρουσία στελεχών από το ΠΑΣΟΚ

Εκτός από τα στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη λίστα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιλαμβάνει και πρόσωπα που είχαν πολιτική διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα στελέχη είχαν αναλάβει θέσεις ευθύνης σε σημαντικούς τομείς, όπως η Υγεία, ο Αθλητισμός και το Περιβάλλον.

Η συμμετοχή τους στην ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει την προσπάθεια της νέας πολιτικής κίνησης να συγκεντρώσει δυνάμεις από διαφορετικούς χώρους της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου.

Με πληροφορίες από: Newsit