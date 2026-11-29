«Βαθιές διαφορές» διαπιστώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Γκάντι Άιζενκοτ, οι οποίες διεξήχθησαν με σκοπό τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, ολοκληρώθηκε χωρίς την ανακοίνωση κυβερνητικής συμφωνίας, καθώς οι υπάρχουσες διαφωνίες δεν μπόρεσαν να υπερνικηθούν. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο οποίος μάχεται για την πολιτική του επιβίωση, προχώρησε σε μια υπαναχώρηση από τις αξιώσεις του λίγο πριν τη συνάντηση, ωστόσο αυτή δεν κρίθηκε επαρκής από τον αντίπαλό του.

Οι διαβουλεύσεις της Κυριακής

Η συνάντηση ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον κεντρώο αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, διεξήχθη σε επίσημη ατμόσφαιρα. Οι δύο πλευρές, όπως ανέφεραν το Λικούντ του Νετανιάχου και το Γιασάρ του Άιζενκοτ σε κοινή ανακοίνωση, προσπάθησαν να ξεπεράσουν τις βαθιές διαφορές που τις χωρίζουν. Παρόλα αυτά, η ανακοίνωση δεν έκανε λόγο για καμία πρόοδο στις συνομιλίες, ούτε για τον προγραμματισμό νέας συνάντησης στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά ΜΜΕ, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών ακύρωσαν μάλιστα μια προγραμματισμένη συνάντησή τους, γεγονός που υπογραμμίζει την απουσία σύγκλισης. Ο Άιζενκοτ φέρεται να επισήμανε στον Νετανιάχου ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα μέλη του μπλοκ του για να σχηματίσει συνασπισμό μαζί του, αλλά τον προσκάλεσε να ενωθεί εκείνος με την παράταξή τους, εφόσον το επιθυμεί.

Η αναπάντεχη προσφορά του Νετανιάχου

Οι διαβουλεύσεις της Κυριακής διεξήχθησαν την επομένη μιας απροσδόκητης προσφοράς που είχε κάνει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε δηλώσει έτοιμος να επιτρέψει στον Γκάντι Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος την ηγεσία μιας κυβέρνησης εναλλαγής, στην οποία οι δύο άνδρες θα κυβερνούσαν τη χώρα εκ περιτροπής. Ο Νετανιάχου είχε εκφράσει το βράδυ του Σαββάτου την επιθυμία του να επιδείξει «υπευθυνότητα», αποδεχόμενος ο Άιζενκοτ να ασκήσει πρώτος καθήκοντα πρωθυπουργού σε μια τέτοια κυβέρνηση.

Αυτή η απροσδόκητη μεταστροφή του Νετανιάχου σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας της 6ης Δεκεμβρίου, την οποία έχει λάβει ο Γκάντι Άιζενκοτ για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η προσφορά αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου ο Άιζενκοτ είχε ήδη προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με ένα υπερορθόδοξο κόμμα και έναν σχηματισμό Αράβων Ισραηλινών, με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Οι βασικές διαφωνίες και η στάση του Άιζενκοτ

Οι «βαθιές διαφορές» μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ αφορούν σημαντικά θέματα που αποτελούν τροχοπέδη στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Κυρίως, οι δύο άνδρες διαφωνούν ως προς τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για την επίθεση της Χαμάς που έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο διαφωνίας είναι η προτεινόμενη δικαστική μεταρρύθμιση.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον αντίπαλό του ότι χρονοτριβεί τις συνομιλίες με σκοπό την κατάρρευσή τους. Η στάση του Άιζενκοτ παραμένει σταθερή, καθώς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα μέλη του μπλοκ του για να σχηματίσει συνασπισμό με τον Νετανιάχου, αλλά αντίθετα τον προσκαλεί να ενωθεί με την δική τους παράταξη.

Το πολιτικό πλαίσιο στο Ισραήλ

Το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για σχηματισμό κυβερνήσεων συνεργασίας, λόγω του αναλογικού εκλογικού συστήματος της χώρας. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, κάτι που καθιστά τις διαβουλεύσεις και τις συμμαχίες απαραίτητες για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ως απερχόμενος πρωθυπουργός, βρίσκεται σε μια μάχη για την πολιτική του επιβίωση, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit