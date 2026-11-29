Ντόρα Μπακογιάννη: Η πικρία για τον αποκλεισμό, η αποκάλυψη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το «λάθος» με τον Αντώνη Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σε μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό και πολιτικό χαρακτήρα, άνοιξε παλιούς λογαριασμούς και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές των σχέσεών της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώντας στον Αλέξη Παπαχελά, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται στην κυριακάτικη Καθημερινή, η πρώην υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε κρίσιμες στιγμές της πολιτικής της διαδρομής. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψή της ότι πληροφορήθηκε από την τηλεόραση την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προεδρία του κόμματος.

Η πικρία για τον αποκλεισμό και η αποκάλυψη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η κυρία Μπακογιάννη δεν έκρυψε την έκπληξή της σχετικά με την υποψηφιότητα του αδελφού της, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως η ίδια αποκάλυψε, πληροφορήθηκε την απόφαση αυτή όχι από προσωπική επικοινωνία, αλλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις από την τηλεόραση. Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα από τα σημεία που προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση από τη συνέντευξη.

Επιπλέον, η πρώην υπουργός εξέφρασε τη στενοχώρια της για την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού, να μην την εντάξει στο κυβερνητικό σχήμα. Η ίδια αναγνωρίζει αυτή την απόφαση ως ένα γεγονός που σημάδεψε την πολιτική της διαδρομή, τονίζοντας την προσωπική της πικρία για τον αποκλεισμό της από την κυβέρνηση.

Η επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Ντόρα Μπακογιάννη επέστρεψε στην περίοδο κατά την οποία ο Κώστας Καραμανλής, τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να επανεντάξει τον Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα, έπειτα από μια πολυετή απομάκρυνσή του. Η κυρία Μπακογιάννη αποκάλυψε ότι ο κ. Καραμανλής είχε ζητήσει τη γνώμη της για αυτή την κίνηση.

Εκείνη την εποχή, η ίδια δεν είχε εκφράσει καμία αντίρρηση για την επιστροφή του κ. Σαμαρά. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και την αναδρομική της αξιολόγηση, αναγνωρίζει σήμερα ότι η τότε στάση της ήταν λανθασμένη. «Έπρεπε να είχα αντιδράσει τότε», παραδέχεται χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας την παροιμιώδη φράση «στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα».

Αυτή η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς υπογραμμίζει το βάθος της αντιπαράθεσης που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην ίδια και τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Η αντιπαράθεση αυτή κορυφώθηκε με την οδυνηρή εσωκομματική αναμέτρηση που έλαβε χώρα το 2009.

Το «λάθος» της εσωκομματικής αναμέτρησης του 2009

Η πρώην υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στην εσωκομματική αναμέτρηση για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία ηττήθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά. Η κυρία Μπακογιάννη αναγνωρίζει ότι σε εκείνη τη διαδικασία έκανε ένα σοβαρό προσωπικό πολιτικό λάθος, το οποίο, όπως εκτιμά σήμερα, σημάδεψε την πορεία της.

Το λάθος αυτό, σύμφωνα με την ίδια, ήταν η αποδοχή της διαδικασίας εκλογής αρχηγού από τη βάση του κόμματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία προέβλεπε τη δυνατότητα συμμετοχής και νέων μελών, τα οποία μπορούσαν να εγγραφούν έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου. Η κυρία Μπακογιάννη, εκ των υστέρων, εκτιμά ότι δεν έπρεπε να είχε συμφωνήσει σε αυτό το μοντέλο.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διαδικασία εντελώς λανθασμένη, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με το μοντέλο της ανοιχτής συμμετοχής στην εκλογή αρχηγού. Απέδωσε την τότε απόφασή της στον εγωισμό της, αναγνωρίζοντας με ειλικρίνεια το σφάλμα της εκ των υστέρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki