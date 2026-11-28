Η Κέρκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έντονης και παρατεταμένης βροχόπτωσης που «σφυροκοπά» το νησί από την Παρασκευή. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνος πλημμυρών και ισχυροί άνεμοι.

Κόκκινος συναγερμός και συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, εκδίδοντας σχετική προειδοποίηση για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και θυελλώδεις άνεμοι. Τα έντονα αυτά φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Πολιτική Προστασία απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή διέλευσης από δρόμους όπου παρατηρείται συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και κίνδυνοι.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού

Στην Κέρκυρα, η έντονη βροχόπτωση έχει δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Οι δυσκολίες εντοπίζονται τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα της Κέρκυρας, με τη συσσώρευση υδάτων να καθιστά την κυκλοφορία ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη σε πολλά σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει συνολικά επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει αποτελεσματικά σε τέσσερα από αυτά. Οι πυροσβέστες προχώρησαν επίσης στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων. Τα άτομα αυτά βρίσκονταν μέσα σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί αφού έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί πλήρως από τα νερά της βροχής, καθιστώντας το αόρατο.

Ανησυχητική άνοδος της στάθμης του ποταμού στη Λευκίμμη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση στη Λευκίμμη, στο νότιο τμήμα της Κέρκυρας, όπου η συνεχής και ισχυρή βροχόπτωση οδήγησε σε επικίνδυνη άνοδο της στάθμης του τοπικού ποταμού. Ο όγκος του νερού έφτασε σε σημείο να αγγίζει σχεδόν το ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, με τη ροή του ποταμού να είναι ιδιαίτερα ορμητική.

Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και για τις κατοικίες που είναι χτισμένες κοντά στις όχθες του ποταμού. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Πλημμύρες στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας

Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση, η οποία κατά διαστήματα συνοδεύτηκε από έντονες καταιγίδες, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Η περιοχή του Λιστόν, για ακόμη μία φορά, βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντική συσσώρευση υδάτων, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν ποτάμι.

Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ τα νερά κάλυψαν μεγάλα τμήματα της πλατείας. Αυτό δυσχέρανε σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών, οι οποίοι προσπαθούσαν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές με μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki