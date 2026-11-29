Μια προγραμματισμένη εκδήλωση με ομιλητή τον Ηλία Κασιδιάρη, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στη Χερσόνησο της Κρήτης, ματαιώθηκε. Η εκδήλωση είχε επιλεγεί να φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Belvedere, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σφράγιση της ξενοδοχειακής μονάδας. Η απόφαση για το «λουκέτο» ελήφθη έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν προβλήματα τόσο στην αδειοδότηση όσο και στην πυρασφάλεια του χώρου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η σφράγιση του ξενοδοχείου και οι λόγοι

Η ματαίωση της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη στο ξενοδοχείο Belvedere της Χερσονήσου προέκυψε από ενέργειες των αρμόδιων αρχών. Συγκεκριμένα, η ξενοδοχειακή μονάδα σφραγίστηκε, καθώς οι διενεργηθέντες έλεγχοι αποκάλυψαν ζητήματα σχετικά με την αδειοδότησή της, καθώς και ελλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας.

Οι πληροφορίες από τα τοπικά μέσα υποδεικνύουν ότι αυτά τα προβλήματα οδήγησαν στην απόφαση για το «λουκέτο», καθιστώντας αδύνατη τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης στον συγκεκριμένο χώρο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις που είχε ήδη συναντήσει η εκδήλωση από διάφορους φορείς της Κρήτης.

Οι ιστορικές συνδέσεις του Belvedere με τη χούντα

Πέρα από τα πρόσφατα ζητήματα αδειοδότησης, το ξενοδοχείο Belvedere φέρει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία που συνδέεται άμεσα με την περίοδο της δικτατορίας. Το κτίριο του ξενοδοχείου έχει οικοδομηθεί κατά τα χρόνια της χούντας, γεγονός που του προσδίδει μια συγκεκριμένη ιστορική διάσταση.

Επιπλέον, ο ιδρυτής της ξενοδοχειακής επιχείρησης, Μ. Σκουλής, φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον Στυλιανό Παττακό, έναν από τους πρωτεργάτες της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Αυτή η πληροφορία αποκαλύφθηκε από τον «Αγώνα της Κρήτης», ο οποίος ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία Belvedere Hotels είχε πραγματοποιήσει το 2016 δύο δωρεές, συνολικού ύψους 400 ευρώ, στη μνήμη του Στυλιανού Παττακού.

Προηγούμενες εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στον ίδιο χώρο

Η σύνδεση του ξενοδοχείου Belvedere με πολιτικές εκδηλώσεις δεν είναι πρόσφατη. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής ήδη από το 2012. Σε εκείνες τις εκδηλώσεις, είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο ο Ηλίας Κασιδιάρης, καθώς και άλλα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Αυτό το ιστορικό δείχνει μια επαναλαμβανόμενη επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για τη διοργάνωση παρόμοιων συγκεντρώσεων. Η φετινή επιλογή του Κασιδιάρη να επιστρέψει στο Belvedere για τη δημόσια εμφάνισή του, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, αναδεικνύει μια συνέχεια στην προτίμηση του χώρου για τις δραστηριότητες αυτές.

Οι αντιδράσεις και το «λουκέτο»

Η πρόσφατη προσπάθεια του Ηλία Κασιδιάρη να πραγματοποιήσει εκδήλωση στο Belvedere συνάντησε σημαντικές αντιδράσεις. Δεκάδες φορείς της Κρήτης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης στον συγκεκριμένο χώρο.

Τελικά, η εκδήλωση ματαιώθηκε όχι μόνο λόγω των αντιδράσεων, αλλά και εξαιτίας του «λουκέτου» που επέβαλαν οι αρμόδιες αρχές. Η σφράγιση της ξενοδοχειακής μονάδας, όπως προαναφέρθηκε, βασίστηκε σε προβλήματα αδειοδότησης και πυρασφάλειας, θέτοντας ένα τέλος στα σχέδια για τη δημόσια εμφάνιση του Κασιδιάρη στο Belvedere.

Με πληροφορίες από: Topontiki