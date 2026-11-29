Οι Συντηρητικοί πέτυχαν ευρεία νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Σάββατο στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί πλήγμα για τον πρωθυπουργό της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, καθώς το Εργατικό Κόμμα του ήλεγχε τη συγκεκριμένη πολιτεία για τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Ο κεντροδεξιός συνασπισμός του Φιλελεύθερου και του Εθνικού Κόμματος εξασφάλισε την πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή, σύμφωνα με την καταμέτρηση του δικτύου ABC.

Ευρεία νίκη για τον κεντροδεξιό συνασπισμό

Με την καταμέτρηση να έχει ξεπεράσει το ήμισυ των ψήφων, ο συνασπισμός του Φιλελεύθερου και του Εθνικού Κόμματος εξασφάλισε την πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή της Βικτόριας. Η Βικτόρια αποτελεί τη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας και η νίκη των Συντηρητικών σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο.

Η επικράτηση των Συντηρητικών βάζει τέλος σε μια περίοδο δωδεκαετούς κυριαρχίας των Εργατικών σε αυτήν τη νοτιοανατολική πολιτεία. Στη Βικτόρια βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του εκλογικού αποτελέσματος.

Η Τζες Γουίλσον πρώτη γυναίκα επικεφαλής

Η 36χρονη Τζες Γουίλσον, η οποία είναι επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος στη Βικτόρια, αναδείχθηκε νικήτρια των εκλογών. Η νίκη της την καθιστά την πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει την εξουσία στην πολιτεία της Βικτόριας, ένα γεγονός με ιστορική σημασία για την αυστραλιανή πολιτική σκηνή.

Μετά την εκλογική της επικράτηση, η Τζες Γουίλσον δήλωσε: «Είναι τεράστιο προνόμιο. Θα πιούμε πρώτα έναν καφέ και μετά θα ξεκινήσει η δουλειά». Στις προτεραιότητές της, όπως η ίδια υποσχέθηκε, είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην υπερχρεωμένη πολιτεία, αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Βικτόρια.

Πλήγμα για τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι

Η ήττα του Εργατικού Κόμματος στη Βικτόρια αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι. Η συγκεκριμένη πολιτεία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, και η απώλειά της από τους Εργατικούς ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Αλμπανέζι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα μισά της δεύτερης θητείας του, και η εξέλιξη αυτή μπορεί να επηρεάσει την πορεία της κυβέρνησής του. Ο απερχόμενος ηγέτης των Εργατικών, Μπεν Κάρολ, παραδέχτηκε την ήττα του κόμματός του λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσμα.

Η θέση των άλλων κομμάτων και οι προβλέψεις

Πέρα από την επικράτηση των Συντηρητικών, οι προβλέψεις των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης υποδεικνύουν ότι το Εργατικό Κόμμα θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στην τρίτη θέση στην Κάτω Βουλή της πολιτείας. Αυτό θα σήμαινε ότι θα βρεθεί πίσω από το κόμμα των Πρασίνων, μια εξέλιξη που θα άλλαζε περαιτέρω τις ισορροπίες.

Από την πλευρά του, το ακροδεξιό κόμμα «One Nation» εκφράζει την ελπίδα να εξασφαλίσει αρκετές έδρες στις εκλογές της Βικτόριας. Στόχος του είναι να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης στην πολιτεία, γεγονός που θα του έδινε σημαντική επιρροή.

Η πρόεδρος του αντιμεταναστευτικού κόμματος, Πολίν Χάνσον, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ξέρουμε ότι οι Εργατικοί τελείωσαν σε αυτήν την πολιτεία». Η δήλωση αυτή έγινε έχοντας στο πλευρό της τον επικεφαλής του «One Nation» στη Βικτόρια, Γουόρεν Πίκερινγκ, υπογραμμίζοντας τις φιλοδοξίες του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Enikos