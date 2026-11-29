Η κυβέρνηση φαίνεται να αναθεωρεί τη στρατηγική της απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τόσο τα πραγματικά όσο και τα πολιτικά. Η νέα προσέγγιση του Μαξίμου εστιάζει στην προβολή μιας θετικής ατζέντας, με στόχο να αποκτήσει περισσότερο χρόνο για την αντιμετώπιση των ανοιχτών ζητημάτων. Παράλληλα, επιδιώκει να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τις δυσλειτουργίες που έχουν καταγραφεί.

Η νέα στρατηγική του Μαξίμου

Η στρατηγική αυτή, όπως φαίνεται, έχει ως βασικό της «φάρμακο» το πορτοφόλι και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση επιχειρεί να προσπεράσει υποθέσεις όπως αυτές των Λιάκου και Τσάφου, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν άμεσα τους πολίτες. Με αυτό τον τρόπο, ελπίζει να μετατοπίσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει ένα πιο θετικό κλίμα.

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών, δείχνοντας ότι έχει λάβει το μήνυμα και προχωρά σε ουσιαστικές αλλαγές. Η ανάπτυξη του σχεδίου «καθημερινότητα» γίνεται με μεγάλη ταχύτητα, παρεμβαίνοντας σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο

Αυτή η νέα στρατηγική ξεδιπλώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ατζέντα της συνεδρίασης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας ύμνος στο πορτοφόλι των πολιτών και στις προσπάθειες για τη βελτίωση της δύσκολης και συχνά οδυνηρής καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία των μέτρων που λαμβάνονται, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της κυβέρνησης στη στήριξη των νοικοκυριών και στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται. Η εισήγησή του έθεσε τις βάσεις για τον οδικό χάρτη των επόμενων ετών, με σαφείς δεσμεύσεις.

Ενισχύσεις σε μισθούς και συντάξεις

Στο πλαίσιο των οικονομικών μέτρων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα υπάρξει νέα ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων. Επιπλέον, μέσα στο 2027, προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο στόχος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε απολύτως ρεαλιστικός, είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, κάτι που αντιστοιχεί σε μία αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2019.

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι ο τρέχων προϋπολογισμός αποτελεί ένα μόνο βήμα σε έναν οδικό χάρτη που εκτυλίσσεται μέχρι το 2030. Αυτός ο χάρτης, όπως είπε, δεν περιλαμβάνει ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά χειροπιαστά μέτρα τα οποία νομοθετούνται, όπως έχει ήδη δεσμευτεί η κυβέρνηση, και γίνονται πράξη σε πολύ συγκεκριμένους χρόνους.

Βελτιώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών

Όσον αφορά την καθημερινότητα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημειώνοντας ότι έχουν καταγραφεί βελτιώσεις στις χρονοαποστάσεις. Για το αγροτικό ζήτημα και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων, τόνισε ότι η ομαλότητα, η διαφάνεια, και κυρίως η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκαν, λειτουργώντας ουσιαστικά υπέρ των πραγματικών παραγωγών.

Στα παραπάνω μέτρα προστίθεται και η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το προεκλογικό δίλημμα και η αξιοπιστία

Παράλληλα με τις κινήσεις αυτές, η κυβέρνηση ενισχύει και το προεκλογικό δίλημμα που θέτει στους πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε αυτό το δίλημμα στην εισήγησή του, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία της αξιοπιστίας και της προόδου έχουν ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει την πορεία της προς την πρόοδο και τη σταθερότητα, θέτοντας τα ζητήματα αυτά ως κεντρικούς άξονες της πολιτικής της αντιπαράθεσης ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki