Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο ιστορικό ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης. Η συνάντηση αυτή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σηματοδοτεί την πρώτη επαφή των δύο ανδρών από την ημέρα που ο κ. Τασούλας ανέλαβε τα καθήκοντά του. Πρόκειται για ένα γεγονός με ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο ομόλογό του επί τουρκικού εδάφους από τη Μεταπολίτευση.

Το παρασκήνιο της συνάντησης κορυφής

Η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση του τετ-α-τετ ανήκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απηύθυνε τη σχετική πρόταση στην ελληνική πλευρά την περασμένη Πέμπτη. Η κίνηση αυτή ήρθε ως ανταπόδοση στην ευγενική πρωτοβουλία του Έλληνα Προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του την Τετάρτη, κατά την οποία τον ενημέρωσε για την επικείμενη επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη. Την επόμενη ημέρα, η Άγκυρα πρότεινε τη διοργάνωση συνάντησης των δύο ηγετών, με το σχετικό ραντεβού να οριστικοποιείται την Παρασκευή.

Η διπλωματική σημασία του τετ-α-τετ

Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση εν ενεργεία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με Τούρκο ομόλογό του επί τουρκικού εδάφους από τη Μεταπολίτευση. Οι πρώτες φωτογραφίες από τη συνάντηση των Κωνσταντίνου Τασούλα και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο τελευταίος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που είχε βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και είχε συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, στις 22 Μαΐου 2017. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση. Οι δύο πρόεδροι είχαν τότε μια σύντομη, ολιγόλεπτη συνομιλία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Το πρόγραμμα της προσκυνηματικής επίσκεψης

Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο σκοπός της είναι προσκυνηματικός, με αφορμή τη θρονική εορτή του Πατριαρχείου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Στο ταξίδι του τον συνοδεύουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και οι υφυπουργοί Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιάννης Λοβέρδος.

Μετά το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εκεί, θα τον υποδεχθεί στον αύλειο χώρο ο μητροπολίτης Αγκύρας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας κ. Γρηγόριος, ενώ θα ακολουθήσει δοξολογία επί της υποδοχής του. Στη συνέχεια, έχει προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Τασούλα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Το βράδυ, θα παρατεθεί προς τιμήν του δείπνο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα.

Οι επόμενες ημέρες του Έλληνα Προέδρου στην Πόλη

Την Κυριακή, το πρόγραμμα του Κωνσταντίνου Τασούλα περιλαμβάνει επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Εκεί, θα ξεναγηθεί στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, στο αμφιθέατρο και στη βιβλιοθήκη της σχολής. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγκαινιάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου – Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης». Στην εκδήλωση αυτή, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Παράλληλα, την Κυριακή, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα συμμετάσχει σε μια σημαντική συνάντηση με προκαθημένους των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Συγκεκριμένα, θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’, καθώς και τον Πατριάρχη Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλο Γ’. Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, με τη συμμετοχή του στη θεία λειτουργία στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, προτού αναχωρήσει για την Αθήνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit