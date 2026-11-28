Εκτός των ελληνικών συνόρων ταξίδεψε η υπόθεση της παραίτησης του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, καθώς η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico ασχολήθηκε με το θέμα. Η παραίτηση του κ. Λιάκου, μόλις 15 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ήρθε έπειτα από δημοσιεύματα που αφορούσαν απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες που ανήκουν στις δύο αδελφές του.

Η υπόθεση των απευθείας αναθέσεων

Ο Βαγγέλης Λιάκος ανακοίνωσε την παραίτησή του το Σάββατο, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις των δύο αδελφών του έλαβαν απευθείας δημόσιες συμβάσεις αξίας άνω του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ. Τα ίδια δημοσιεύματα υπογράμμιζαν ότι ο κύκλος εργασιών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, από δημόσιους φορείς, οκταπλασιάστηκε από τότε που ο αδελφός τους εξελέγη βουλευτής, το 2019.

Η υπόθεση αυτή, με τις απευθείας αναθέσεις, αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής και οδήγησε στην απόφαση του υφυπουργού να αποχωρήσει από τη θέση του. Οι αδελφές του κ. Λιάκου δεν έχουν προβεί σε κανένα σχόλιο σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η δήλωση παραίτησης του Βαγγέλη Λιάκου

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βαγγέλης Λιάκος δήλωσε ότι δέχθηκε «μια ανήθικη και χυδαία επίθεση». Εξήγησε πως η απόφασή του να αποχωρήσει ελήφθη «με την ελπίδα να μπει ένα τέλος σε αυτή την προεκλογική ανθρωποφαγία».

Ο ίδιος ο πρώην υφυπουργός τόνισε στη δήλωσή του ότι «από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη».

Η οπτική του Politico για την παραίτηση

Το διεθνές μέσο ενημέρωσης Politico, στο ρεπορτάζ του με τίτλο «Έλληνας υφυπουργός παραιτείται εν μέσω αντιδράσεων για δημόσιες συμβάσεις», απέδωσε την παραίτηση του πρώην υφυπουργού στο ευρύτερο κλίμα πολιτικής φθοράς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Politico είχε αναρτήσει και σχετικό tweet, αναφέροντας: «Greek Deputy Interior Minister Vangelis Liakos has announced his resignation following reports that the businesses owned by his two sisters have been awarded direct public contracts worth more than €1.4 million».

Το ρεπορτάζ του Politico έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική ειρωνεία της υπόθεσης. Σημείωσε πως το πρόσωπο που επέλεξε ο πρωθυπουργός για να καλύψει ένα υπουργικό κενό, το οποίο είχε προκύψει από ένα προηγούμενο σκάνδαλο, άντεξε στη θέση του μόλις 15 ημέρες, δηλαδή δύο εβδομάδες.

Πολιτικές επιπτώσεις ενόψει εκλογών

Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό συμβαίνει ενόψει των εκλογών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη προκηρυχθεί επίσημα, αλλά αναμένεται ευρέως να διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη.

Παρόλο που η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη στις δημοσκοπήσεις, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα μπορούσε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η υποστήριξή της έχει υποχωρήσει αισθητά από τις εθνικές εκλογές του 2023, εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού και σαρωτικών ερευνών για φερόμενη απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Με πληροφορίες από: Topontiki