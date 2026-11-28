Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που εμπλέκουν το όνομά του στην υπόθεση των κάδων ανακύκλωσης και της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, η οποία βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, έδωσε με δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογραμμίζει ότι τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος ήδη από τον Ιούλιο του 2019, διαψεύδοντας παράλληλα οποιαδήποτε εμπλοκή της πρώην δικηγορικής του εταιρείας σε θέματα ανακύκλωσης ή δημόσιων διαγωνισμών.

Η αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε στη δήλωσή του ότι τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος ήδη από τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο κ. Γεραπετρίτης υπογραμμίζει πως δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία στην οποία ήταν εταίρος έως τότε.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει στον χρόνο που μεσολάβησε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή από την εν λόγω δικηγορική εταιρεία. Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν ως απάντηση σε δημοσιεύματα και ανακοίνωση από κοινοβουλευτικό κόμμα που αναφέρονται στο όνομά του, σε υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική κρίση.

Η σχέση της δικηγορικής εταιρείας με την ΤΕΧΑΝ

Ο κ. Γεραπετρίτης διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή της δικηγορικής εταιρείας του σε θέματα ανακύκλωσης ή δημόσιων διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η δικηγορική εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή σε εκπροσώπηση που να αφορά τους κάδους ανακύκλωσης, ούτε είχε την οποιαδήποτε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ αφορούσε αποκλειστικά ζητήματα ιδιωτικού δικαίου. Αυτά τα ζητήματα, όπως διευκρίνισε, καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιους διαγωνισμούς, απορρίπτοντας έτσι τις αιτιάσεις περί παραβίασης της δικηγορικής δεοντολογίας.

Η επίμαχη γνωμοδότηση και η σύνταξή της

Σχετικά με την επίμαχη γνωμοδότηση, για την οποία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι αυτή συντάχθηκε από την Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γαρυφαλλιά Αθανασίου. Η κ. Αθανασίου θεωρείται κατεξοχήν ειδήμονας στα θέματα δικαίου των εταιρειών και του ανταγωνισμού.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η γνωμοδότηση δόθηκε σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της προκήρυξης και της κατακύρωσης των εν λόγω διαγωνισμών. Συνεπώς, όπως δήλωσε, κανένα θέμα δικηγορικής δεοντολογίας δεν τίθεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για παντελώς άσχετο θέμα.

Καταγγελίες για σκοπιμότητες και προσφυγή στη δικαιοσύνη

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για απόπειρα ποινικοποίησης της άσκησης επαγγέλματος. Εξέφρασε την άποψη ότι η σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση, ενόσω δεν τελεί από το 2019 σε ενεργό δικηγορικό λειτούργημα, υποκρύπτει σκοπιμότητες.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στα δημοσιεύματα και την ανακοίνωση του κοινοβουλευτικού κόμματος, τα οποία, κατά την άποψή του, επιχειρούν να τον εμπλέξουν σε μια υπόθεση που βρίσκεται ήδη υπό δικαστική κρίση.

Με πληροφορίες από: Newsit