Η ΕΛΑΣ για την παραίτηση Λιάκου: Το σύστημα που τον «ανέθρεψε» παραμένει άθικτο

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται στην παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η αποχώρηση του κ. Λιάκου δεν αλλάζει τίποτα, καθώς το σύστημα που τον «ανέθρεψε» παραμένει άθικτο. Το κόμμα κάνει λόγο για όψιμη ανάληψη ευθύνης, η οποία έρχεται έπειτα από δώδεκα ημέρες άρνησης, και ζητά τη συνολική παραίτηση της κυβέρνησης και την εφαρμογή πολιτικής αλλαγής.

Η παραίτηση του υφυπουργού και οι αντιδράσεις

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται στην παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κ. Λιάκος παραιτήθηκε σήμερα, έπειτα από δώδεκα ολόκληρες ημέρες κατά τις οποίες αρνούνταν πεισματικά να το πράξει.

Η ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνει ότι ο παραιτηθείς υφυπουργός συμμετείχε κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, ο κ. Λιάκος καθόταν δίπλα στον πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως υποστηρίζει η ΕΛΑΣ, δεν ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι η παραίτηση μπορεί να αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια αντιπερισπασμού. Αυτή η προσπάθεια, κατά το κόμμα, γίνεται μπροστά στη «δυσοσμία του σκανδάλου των σπιτιών ανακύκλωσης» που, όπως υποστηρίζεται, μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.

Το «άθικτο σύστημα» και το «γνώριμο μοτίβο»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η παραίτηση, αυτή δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία των πραγμάτων. Το κόμμα υποστηρίζει με έμφαση ότι το σύστημα που «ανέθρεψε» τον κ. Λιάκο παραμένει άθικτο.

Η ΕΛΑΣ περιγράφει ένα μοτίβο που χαρακτηρίζει «πλέον γνώριμο» στις ενέργειες της κυβέρνησης. Στην αρχή, όπως αναφέρεται, οι εμπλεκόμενοι κρύβονται και αρνούνται κάθε ευθύνη για τα γεγονότα.

Στη συνέχεια, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι εν λόγω παράγοντες επιβραβεύονται, λαμβάνοντας θέσεις όπως ένα «μισό υπουργείο». Τελικά, υπό το «ασφυκτικό βάρος των αποκαλύψεων», καταφεύγουν σε μια «όψιμη ανάληψη ευθύνης». Ο σκοπός αυτής της κίνησης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι απλώς η διάσωση του «καθεστώτος τους» και όχι η ουσιαστική ανάληψη ευθυνών.

Η κυβέρνηση και οι «Λιάκοι, Μπεκίρηδες, Κουλκουδίνες και Πάτσηδες»

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει με σαφήνεια ότι, ακόμη κι αν ο κ. Λιάκος αποχωρεί από τη θέση του, η κυβέρνηση που «γέννησε» μια σειρά προσώπων παραμένει στη θέση της. Το κόμμα κατονομάζει συγκεκριμένα τους Λιάκους, τους Μπεκίρηδες, τους Κουλκουδίνες και τους Πάτσηδες ως παραδείγματα αυτών των προσώπων.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τοποθετεί στην κορυφή αυτού του συστήματος τον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη. Τον χαρακτηρίζει ευθέως ως «αρχιερέα και αρχιτέκτονα της διαφθοράς», αποδίδοντάς του κεντρικό ρόλο στην κατάσταση που περιγράφει.

Βαριές κατηγορίες κατά του πρωθυπουργού

Η ΕΛΑΣ αποδίδει στον κ. Μητσοτάκη την ευθύνη για μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τις υποκλοπές, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη.

Επιπλέον, το κόμμα κάνει λόγο για «πλιάτσικο» στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και για τον «διεθνή διασυρμό της χώρας». Στις κατηγορίες αυτές προστίθενται οι «αλλεπάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις» και η «εξόντωση της κοινωνίας από την ακρίβεια».

Έκκληση για συνολική παραίτηση και πολιτική αλλαγή

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εκτιμά ότι ο κ. Μητσοτάκης νομίζει πως μπορεί να βγει ξανά αλώβητος, «θυσιάζοντας ένα ακόμη πρόσωπο» από το κυβερνητικό σχήμα. Ωστόσο, η ΕΛΑΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι «αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει».

Το κόμμα καταλήγει στην ανακοίνωσή του τονίζοντας ότι οι παραιτήσεις μεμονωμένων προσώπων δεν αρκούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αντιθέτως, προτείνει «καλύτερα να παραιτηθούν όλοι μαζί», υποδηλώνοντας την ανάγκη για συνολική αποχώρηση της κυβέρνησης.

Κλείνοντας, η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για «πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής» στη χώρα, θεωρώντας το ως τη μοναδική λύση στα προβλήματα που έχει επισημάνει.

Με πληροφορίες από: Enikos