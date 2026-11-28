Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει αυτονόητη και καθυστερημένη την παραίτηση Λιάκου

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε την παραίτηση «αυτονόητη και καθυστερημένη», τονίζοντας πως ο κ. Λιάκος άντεξε μόλις 15 μονάδες χρόνου στην κυβέρνηση. Η παραίτηση έρχεται μετά από αλλεπάλληλες αποκαλύψεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων στις επιχειρήσεις των αδελφών του παραιτηθέντος υφυπουργού.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και η στάση του Μαξίμου

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου της Κουμονδούρου σχολίασε την παραίτηση του κ. Λιάκου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ήρθε καθυστερημένα. Όπως αναφέρεται, μέχρι και χθες το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούσε να εμφανίσει την υπόθεση ως λήξασα, παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε με αιχμηρό τρόπο ότι σήμερα, ενώ χθες η υπόθεση θεωρούνταν κλειστή, κυβερνητικές πηγές ενημερώνουν ότι η παραίτηση του υφυπουργού «τον τιμά». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε το ερώτημα προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «Πόσο ακόμη θα παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών;».

Ευθύνες του πρωθυπουργού και ερωτήματα για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει ότι η παραίτηση ενός υφυπουργού δεν απαλλάσσει τον πρωθυπουργό από τις ευθύνες του. Αντίθετα, η εξέλιξη αυτή τον υποχρεώνει να απαντήσει σε σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τις απευθείας αναθέσεις και τη συνολική διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι ο Βαγγέλης Λιάκος είναι ο 20ός υπουργός ή υφυπουργός που υποβάλλει την παραίτησή του. Όλοι αυτοί παραιτήθηκαν υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων και καταγγελιών, κατά τη διάρκεια του όγδοου χρόνου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Κατηγορίες για «διαφθορά» στο «επιτελικό κράτος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι στο «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη, παρά τις αλλαγές προσώπων, η διαφθορά παραμένει. Αυτή η δήλωση αποτελεί μέρος της σφοδρής κριτικής που ασκείται στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Η Κουμονδούρου επανέλαβε τη θέση της ότι η διαφάνεια αποτελεί βασική αρχή για το κόμμα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι νοητό ένα δημόσιο πρόσωπο που κατέχει θέση ευθύνης να μην παραιτείται όταν προκύπτουν τεκμηριωμένα στοιχεία που υποδηλώνουν εμπλοκή του σε παράνομες ή ηθικά επιλήψιμες πρακτικές.

Ζήτημα αξιοπιστίας και ποιότητας της δημοκρατίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ίδιοι», αναφερόμενος στις πρακτικές που οδήγησαν στην παραίτηση του κ. Λιάκου. Το κόμμα θεωρεί το θέμα ως ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και ποιότητας της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέτοιου είδους συμπεριφορές, οι οποίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, έχουν ως αποτέλεσμα να τροφοδοτούν την απαξίωση της πολιτικής. Παράλληλα, συμβάλλουν στην ενίσχυση των ισοπεδωτικών αντιλήψεων και στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για την παραίτηση

Στο πλαίσιο των πολιτικών αντιδράσεων, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε επίσης ανακοίνωση σχετικά με την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου. Το κόμμα ανέφερε ότι ο κ. Λιάκος «αναγκάστηκε να παραιτηθεί».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών ήρθε «μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας τον ρόλο της κοινής γνώμης και της αντιπολίτευσης στην εξέλιξη αυτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki