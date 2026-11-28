Γεγονότα του 1914-1916: Η πολιτική αναταραχή στην Αλβανία και το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα

Μια λιγότερο γνωστή πτυχή του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος αναδεικνύεται μέσα από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά την περίοδο 1914-1916. Αυτή η χρονική φάση χαρακτηρίστηκε από έντονη πολιτική αναταραχή και σημαντικές εξελίξεις στην Αλβανία, οι οποίες επηρέασαν άμεσα την ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε η Αλβανία, η οποία εκείνη την εποχή σπαρασσόταν από εσωτερικές συγκρούσεις και πολιτική αστάθεια. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε καίριες αλλαγές στην ηγεσία της χώρας, με γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της.

Η κατάσταση χάους στην Αλβανία του 1914

Κατά το έτος 1914, η Αλβανία βρισκόταν σε μια κατάσταση γενικευμένου χάους, με τις εσωτερικές διενέξεις να είναι ιδιαίτερα έντονες. Αυτή η χαοτική κατάσταση είχε άμεσες επιπτώσεις στην πολιτική σκηνή της χώρας, οδηγώντας σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες αυτού του χάους ήταν η εκδίωξη του Γερμανού πρίγκιπα Wied. Ο πρίγκιπας Wied είχε διοριστεί βασιλιάς της Αλβανίας από τις Μεγάλες Δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή. Ωστόσο, η παρουσία του δεν κατάφερε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η εκδίωξη του πρίγκιπα Wied

Η εκδίωξη του Γερμανού πρίγκιπα Wied από τον θρόνο της Αλβανίας πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1914. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε κομβικό σημείο για την πολιτική κατάσταση της χώρας, καθώς άφησε ένα κενό εξουσίας και ενέτεινε την αστάθεια.

Ο διορισμός του από τις Μεγάλες Δυνάμεις είχε στόχο την ομαλοποίηση, όμως η επικρατούσα αναταραχή και οι εμφύλιες συγκρούσεις στην Αλβανία αποδείχθηκαν ισχυρότερες από τις προσπάθειες σταθεροποίησης. Η αποχώρηση του πρίγκιπα άνοιξε τον δρόμο για νέες διεκδικήσεις στην ηγεσία της χώρας.

Η αυθαίρετη ανακήρυξη του Esad Pasha Toptani

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντονων πολιτικών αναταραχών και εμφύλιων συγκρούσεων που σπάρασσαν την Αλβανία, ο Esad Pasha Toptani προχώρησε σε μια ενέργεια μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1914, αυτοανακηρύχθηκε Πρόεδρος της χώρας.

Η κίνηση του Esad Pasha Toptani χαρακτηρίστηκε ως τελείως αυθαίρετη, καθώς δεν προέκυψε από θεσμοθετημένες διαδικασίες. Ο ίδιος είχε προηγουμένως καταφύγει στην Ιταλία, πριν επιστρέψει και διεκδικήσει την εξουσία. Η ανακήρυξή του υποστηρίχθηκε ενεργά από φανατικούς οπαδούς του, οι οποίοι συνέβαλαν στην εδραίωση της θέσης του εν μέσω της γενικευμένης αστάθειας.

Το ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων 1914-1916

Η περίοδος 1914-1916, στην οποία εντάσσονται τα παραπάνω γεγονότα, συνδέεται με ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο που αφορά το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα. Σε αυτό το διάστημα, αναδείχθηκαν διάφορες πτυχές που επηρέασαν την περιοχή της Ηπείρου και όχι μόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται θέματα όπως η δεύτερη απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και η κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, η παρουσία του Ελληνικού Στρατού στη Βόρεια Ήπειρο, η συμμετοχή Βορειοηπειρωτών βουλευτών στην Ελληνική Βουλή, ο Εθνικός Διχασμός, καθώς και η ιταλική επέμβαση στην Ήπειρο, αποτελούν σημεία αναφοράς για την κατανόηση της πολυπλοκότητας της εποχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta