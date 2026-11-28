Ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ για τα σκάνδαλα: Τοξικότητα είναι η ανοχή τους

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, τοποθετήθηκε στην ΕΡΤ1 σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Ο κ. Γιαννούλης υπογράμμισε ότι η ανάδειξη τέτοιων υποθέσεων δεν συνιστά τοξικότητα, αλλά η ανοχή τους. Εξέφρασε την ανησυχία του για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Ανησυχία για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τη διαφάνεια

Ο Χρήστος Γιαννούλης τόνισε ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι οι δυσώδεις υποθέσεις που έρχονται στο φως αποκαλύπτονται κυρίως χάρη σε καταγγελίες πολιτών και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό, κατά τον ίδιο, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών που θα έπρεπε να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε το ερώτημα για το πού βρίσκονται αυτοί οι μηχανισμοί, επτάμισι χρόνια μετά από την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να ανέλαβε την εξουσία χθες, υπονοώντας την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών.

Η έννοια της τοξικότητας και η πολιτική ευθύνη

Ο κ. Γιαννούλης ξεκαθάρισε ότι η ανάδειξη υποθέσεων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης δεν συνιστά τοξικότητα. Ανέφερε ότι το τεκμήριο της αθωότητας είναι απολύτως σεβαστό, αλλά αυτό δεν καταργεί την πολιτική ευθύνη ούτε την υποχρέωση λογοδοσίας των εμπλεκομένων. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιάζει στην ανάγκη για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, ο βουλευτής επέκρινε την κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, ενώ αυτή εγκαλεί την αντιπολίτευση για πρόωρες καταδίκες, υπουργός της σπεύδει να προεξοφλήσει την αθωότητα εμπλεκομένου. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον κ. Γιαννούλη, δημιουργεί ένα διπλό μέτρο στην αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων.

Ζητήματα αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης

Σε σχέση με τη Δικαιοσύνη, ο Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αμφισβητεί την ανεξαρτησία της. Ωστόσο, εξέφρασε αμφισβήτηση ως προς την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής και τις μεγαλόστομες διακηρύξεις περί επιτάχυνσης της απονομής της.

Ο λόγος αυτής της αμφισβήτησης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι σοβαρές υποθέσεις παραμένουν επί χρόνια σε εκκρεμότητα, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις και ερωτήματα για την ορθή λειτουργία του συστήματος.

Παραίτηση υφυπουργού εσωτερικών

Στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων, σημειώθηκε η παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών, Ευάγγελου Λιάκου. Η παραίτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

Ο παραιτηθείς υφυπουργός, Ευάγγελος Λιάκος, δήλωσε ότι είναι «καθαρός», υπογραμμίζοντας τη θέση του σχετικά με την υπόθεση για την οποία παραιτήθηκε.

Πολιτικές δηλώσεις για συνεργασίες και εκλογές

Στο μεταξύ, ο Τσουκαλάς προέβη σε δήλωση σχετικά με την πολιτική γραμμή, τονίζοντας ότι «η πολιτική μας γραμμή δεν επιδέχεται παρερμηνειών». Συμπλήρωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, οριοθετώντας έτσι τις μελλοντικές πολιτικές κινήσεις.

Επιπλέον, ο Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της 2ης Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, έκανε λόγο για «πρωτιά από την πρώτη Κυριακή». Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προεκλογικών στρατηγικών και των στόχων που τίθενται ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki