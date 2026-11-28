Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε ομιλία το πρωί του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου. Η ομιλία του ξεκίνησε στις 11:00 π.μ. και αποτέλεσε το κύριο γεγονός της 2ης Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η σύνοδος αυτή συγκλήθηκε με συγκεκριμένο σκοπό, να εξετάσει και να καθορίσει βασικά ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία και τις προσεχείς ενέργειες της παράταξης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, η οποία έλαβε χώρα σε μία καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, αναμενόταν να προσδιοριστούν σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με τη μελλοντική πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα οργανωτικού χαρακτήρα, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική προετοιμασία των επόμενων βημάτων.

Η κεντρική ομιλία και η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου

Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είχε προγραμματιστεί, πραγματοποίησε μία σημαντική ομιλία το πρωί του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου. Η ομιλία του έλαβε χώρα στις 11:00 π.μ. και αποτέλεσε κεντρικό γεγονός της 2ης Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου. Το Εθνικό Συμβούλιο, ως ανώτατο όργανο, συγκλήθηκε για να συζητήσει κρίσιμα θέματα που αφορούν την πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης, η ατζέντα περιλάμβανε τον προσδιορισμό βασικών πτυχών που αφορούν το επερχόμενο συνέδριο. Ειδικότερα, αναμενόταν να καθοριστούν με σαφήνεια οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ομαλή διεξαγωγή του. Παράλληλα, θα τεθεί επί τάπητος και το χρονοδιάγραμμα, ορίζοντας τις ακριβείς ημερομηνίες και τα στάδια που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του συνεδρίου.

Ο προσδιορισμός του συνεδρίου και του χρονοδιαγράμματος

Ένα από τα κεντρικά σημεία της ατζέντας της 2ης Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου ήταν ο προσδιορισμός των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για το επερχόμενο συνέδριο. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των βημάτων και των κανόνων που θα διέπουν την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του. Η σαφήνεια σε αυτό το επίπεδο κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία και την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών της παράταξης.

Παράλληλα με τις διαδικασίες, τέθηκε προς συζήτηση και ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος του συνεδρίου. Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και των επιμέρους φάσεων της προσυνεδριακής και συνεδριακής περιόδου αποτελεί βασικό στοιχείο για τον προγραμματισμό των ενεργειών. Το χρονοδιάγραμμα θα λειτουργήσει ως οδηγός για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαραίτητων προεργασιών.

Τα όργανα διοργάνωσης και ο τρόπος εκλογής των συνέδρων

Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, συζητήθηκε επίσης ο καθορισμός των οργάνων που θα αναλάβουν την ευθύνη της διοργάνωσης του συνεδρίου. Η επιλογή και ο ορισμός αυτών των οργάνων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των πτυχών της προετοιμασίας. Τα όργανα αυτά θα έχουν την αρμοδιότητα να συντονίσουν τις εργασίες και να διασφαλίσουν την τήρηση των αποφάσεων που θα ληφθούν.

Επιπλέον, ένα σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη σύνοδο ήταν ο τρόπος εκλογής των συνέδρων. Αυτό το θέμα κρίνεται ιδιαίτερο, καθώς αφορά άμεσα τα νέα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο καθορισμός ενός διαφανούς και δίκαιου τρόπου εκλογής είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και της συμμετοχής όλων των μελών στο Ιδρυτικό Συνέδριο.

Η προετοιμασία των κειμένων από τις ειδικές επιτροπές

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ιδρυτικό Συνέδριο, αποφασίστηκε η συγκρότηση τριών ειδικών επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές θα αναλάβουν, το επόμενο διάστημα, την προετοιμασία των αντίστοιχων κειμένων που θα αποτελέσουν τη βάση των συζητήσεων. Συγκεκριμένα, μία επιτροπή θα ασχοληθεί με το Πρόγραμμα της παράταξης, μία άλλη με το Καταστατικό της, και μία τρίτη με τις Θέσεις που θα υιοθετηθούν.

Το έργο αυτών των επιτροπών είναι καθοριστικό, καθώς τα κείμενα που θα προετοιμάσουν θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στο Ιδρυτικό Συνέδριο. Η ολοκληρωμένη προετοιμασία των κειμένων για το Πρόγραμμα, το Καταστατικό και τις Θέσεις θα επιτρέψει στους συνέδρους να έχουν πλήρη εικόνα των προτάσεων και να λάβουν τελικές αποφάσεις για την πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η συνολική οργανωτική ευθύνη της ΚΟΕΣ

Την ευθύνη για τη συνολική οργανωτική διαδικασία του συνεδρίου έχει αναλάβει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, γνωστή ως ΚΟΕΣ. Η ΚΟΕΣ είναι το όργανο που θα επιβλέψει και θα συντονίσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή του. Ο ρόλος της είναι κεντρικός, καθώς διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας.

Η αρμοδιότητα της ΚΟΕΣ εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οργανωτικής διαδικασίας, ξεκινώντας από τον προσυνεδριακό διάλογο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του πλαισίου των συζητήσεων που προηγούνται του συνεδρίου, καθώς και για τη διαχείριση όλων των θεμάτων έως και τη διεξαγωγή του ίδιου του Συνεδρίου. Η ΚΟΕΣ διαδραματίζει έτσι έναν καίριο ρόλο στην υλοποίηση των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και στην προετοιμασία της παράταξης για το Ιδρυτικό της Συνέδριο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis