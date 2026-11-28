Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου τη δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra) του προγράμματος ναυπήγησης των τεσσάρων νέων φρεγατών. Πρόκειται για τη φρεγάτα «Νέαρχος», η οποία κατέπλευσε στην Ελλάδα, προσδίδοντας νέα δυναμική στις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ του ελληνικού Στόλου.

Η άφιξη της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η άφιξη της φρεγάτας «Νέαρχος» σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού. Η νέα μονάδα, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος ναυπήγησης, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην άμυνα της χώρας και στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Η ένταξή της στον ελληνικό Στόλο ενισχύει την παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη από τις τέσσερις συνολικά φρεγάτες τύπου FDI HN που πρόκειται να αποκτήσει η Ελλάδα. Ο σχεδιασμός και οι δυνατότητές της αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού, προσφέροντας σύγχρονα μέσα για την εκτέλεση των αποστολών του.

Το μήνυμα υποδοχής του αρχηγού ΓΕΝ

Με αφορμή την άφιξη της φρεγάτας «Νέαρχος», ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, απηύθυνε μήνυμα καλωσορίσματος. Το μήνυμα αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ΓΕΝ στο κοινωνικό δίκτυο Χ και εξέφραζε την υπερηφάνεια του για την ένταξη της φρεγάτας στις ελληνικές θάλασσες.

Ο αρχηγός ΓΕΝ συνεχάρη τον κυβερνήτη και το πλήρωμα της φρεγάτας για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διαδικασία παραλαβής της μονάδας. Τους κάλεσε να συνεχίσουν την αποστολή τους με υψηλό φρόνημα, επαγγελματισμό και ακάθεκτη ορμή, τονίζοντας τον ρόλο τους ως άξιους θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής παράδοσης της χώρας. Επίσης, σημείωσε ότι σύντομα ο «Νέαρχος» θα συναντηθεί με τον «Κίμωνα».

Ο «Κίμων» και η έναρξη μιας νέας εποχής

Η πρώτη φρεγάτα του προγράμματος, ο «Κίμων», έχει ήδη ενταχθεί στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού. Η ένταξη του «Κίμωνα» σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ελληνικό Στόλο, καθώς με την απόκτηση αυτών των σύγχρονων μονάδων, το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Η παρουσία του «Κίμωνα» έχει ήδη ενισχύσει την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του Στόλου, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες φρεγάτες. Η συνάντηση του «Νέαρχου» με τον «Κίμωνα» θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνοχή και τη συνεργασία των νέων μονάδων.

Η συνέχεια του προγράμματος ναυπήγησης

Το πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών FDI HN συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Στις 17 Δεκεμβρίου 2026, έχει προγραμματιστεί η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην τρίτη φρεγάτα του προγράμματος, η οποία φέρει το όνομα «Φορμίων». Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του συνολικού προγράμματος.

Παράλληλα, η τέταρτη φρεγάτα, η «Θεμιστοκλής», βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Οι εργασίες για την ολοκλήρωσή της διεξάγονται μέσα στο υπόστεγο των ναυπηγείων της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας. Με την ολοκλήρωση και αυτής της μονάδας, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει έναν πλήρη στόλο τεσσάρων υπερσύγχρονων φρεγατών.

Ενίσχυση της εθνικής άμυνας

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης και των τεσσάρων φρεγατών, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες. Αυτό θα ενισχύσει ουσιαστικά την παρουσία του και τη δυνατότητα προάσπισης των εθνικών συμφερόντων. Η ενίσχυση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι νέες φρεγάτες αναμένεται να προσφέρουν πολλαπλασιαστική ισχύ στον ελληνικό Στόλο, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Η απόκτηση αυτών των μονάδων αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στην εθνική άμυνα και ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki