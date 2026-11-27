Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε μια πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή, αφήνοντας το στίγμα της σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και σε βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80.

Η περιπέτεια της υγείας της

Η περιπέτεια της υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε μήνες, όταν βρισκόταν στην Αίγινα και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ισχίο, έπειτα από πτώση. Αρχικά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, η κατάστασή της παρουσίασε επιπλοκές, καθιστώντας αναγκαία την εκ νέου νοσηλεία της. Μεταφέρθηκε στο ΝΙΜΤΣ και στη συνέχεια σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για περίπου 4,5 μήνες βρισκόταν σχεδόν σε κωματώδη κατάσταση, με τους γιατρούς να έχουν προχωρήσει και σε τραχειοστομία.

Η ηθοποιός παρέμεινε νοσηλευόμενη για επτά ολόκληρους μήνες. Μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 11 Νοεμβρίου, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και είχε μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε κάποια επιπλοκή ενώ βρισκόταν στο κέντρο αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η μαρτυρία του Πάντη Κούση

Προ ημερών, ο στενός φίλος και συνάδελφός της, Πάντης Κούσης, είχε αναφερθεί στην εξέλιξη της υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη, περιγράφοντας τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αλλά και τη σημαντική βελτίωση που είχε παρουσιάσει. Ο κ. Κούσης είχε μιλήσει σχετικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, δηλώνοντας πως «η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα».

Είχε περιγράψει τη βελτίωση ως ένα «μικρό θαύμα», τονίζοντας ότι μετά από τέσσερις με τεσσεράμισι μήνες που ήταν κατάκοιτη σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και την είχαν με οξυγόνο. Όπως είχε προσθέσει, οι γιατροί της είχαν σηκώσει τα χέρια κάποια στιγμή, καθώς κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει θα άνοιγε τα μάτια και θα μιλούσε. Είχε επίσης αναφέρει ότι την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά, και πως της μιλούσαν και τους άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

Η αρχή μιας πλούσιας καριέρας

Η Μάγδα Τσαγγάνη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1951. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 1960, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και επιτυχημένης καλλιτεχνικής διαδρομής. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση έγινε στην ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο».

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε παραγωγές που γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Ανάμεσα στις πιο γνωστές κινηματογραφικές της δουλειές συγκαταλέγονται οι ταινίες «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλλα του».

Σημαντική παρουσία στην τηλεόραση

Στην τηλεόραση, οι πρώτες της συμμετοχές έγιναν τη δεκαετία του 1970, στις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες» και «Μια Αθηναία στην Αθήνα». Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνέχισε να συμμετέχει σε τηλεοπτικές παραγωγές, με χαρακτηριστική την παρουσία της στην κωμική σειρά «Οι κουτσομπόλες» το 1991. Επίσης, έκανε έκτακτες εμφανίσεις στις σειρές «Μάλιστα κύριε» και «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης».

Ακολούθησε ένας από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στην κωμική σειρά του ANT1 «Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα», όπου εμφανίστηκε από το 1992 έως το 1994. Τη σεζόν 1995-1996 συμμετείχε επίσης στη σειρά «Έλλη και Άννα».

Τη δεκαετία 2000-2010, η Μάγδα Τσαγγάνη βρέθηκε σε αρκετές επιτυχημένες παραγωγές της ιδιωτικής τηλεόρασης, συνεργαζόμενη κυρίως με το Mega Channel. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της στο ευρύ κοινό ήταν εκείνος της Ευανθίας Λαζάρου στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες», καθώς και ο ρόλος της Τούλας Τοκαλίδου στο «Στο Παρά Πέντε».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis, Topontiki