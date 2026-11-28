Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) στρέφει την πίεση στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας την άμεση δημοσιοποίηση των ελέγχων που αφορούν την προμήθεια των «σπιτιών» ανακύκλωσης. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου, επικαλέστηκε τη μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο τίμημα της προμήθειας και στην τιμή συγκρίσιμου εξοπλισμού, όπως αυτή αναφέρθηκε στον δημοσιονομικό έλεγχο. Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την ευλογοφάνεια της δαπάνης και τη νομιμότητα των διαδικασιών.

Αίτημα για διαφάνεια στους ελέγχους

Μετά τις παρεμβάσεις της Παρασκευής για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά από την κυβέρνηση να παρουσιάσει τους ελέγχους που επικαλέστηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ. Ο αντιπρόεδρος είχε διαβεβαιώσει ότι η τιμή είχε ελεγχθεί επανειλημμένα και ότι οι διαδικασίες του διαγωνισμού είχαν τηρηθεί στο ακέραιο. Η Άννα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο OPEN, ανέδειξε το πολιτικό ζήτημα που προκύπτει από αυτές τις διαβεβαιώσεις.

Η ΕΛ.Α.Σ. θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση, ζητώντας να απαντηθεί ποιοι ακριβώς διενήργησαν αυτούς τους ελέγχους. Επίσης, ζητείται να αποκαλυφθεί ποια στοιχεία είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές και ποιοι αξιωματούχοι υπέγραψαν τις σχετικές εγκρίσεις για την προμήθεια. Αυτά τα ερωτήματα αφορούν ευθέως την τεκμηρίωση του τιμήματος της προμήθειας.

Ερωτήματα για τις διαδικασίες έγκρισης

Για την ΕΛ.Α.Σ., ένα κεντρικό ερώτημα είναι πώς οι συμβάσεις για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης πέρασαν από τα διαδοχικά στάδια έγκρισης. Ζητείται να διευκρινιστεί με ποια τεκμηρίωση κρίθηκε εύλογη η δαπάνη, δεδομένης της μεγάλης απόκλισης που έχει αναφερθεί. Η απάντηση σε αυτό το ζήτημα αφορά άμεσα την κυβέρνηση, η οποία είχε αναλάβει δημόσια την υπεράσπιση της όλης διαδικασίας προμήθειας.

Ως πρώτη κίνηση, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει ένα δημόσιο αίτημα προς τα αρμόδια υπουργεία. Το αίτημα αυτό αφορά την κατάθεση των εκθέσεων ελέγχου, των αποφάσεων έγκρισης, καθώς και της πλήρους τεκμηρίωσης των τιμών. Με αυτό τον τρόπο, η ΕΛ.Α.Σ. βάζει στο επίκεντρο τη συγκεκριμένη διαβεβαίωση της ΝΔ και ζητά από την κυβέρνηση να την υποστηρίξει με τα έγγραφα στα οποία βασίστηκε.

Το ζήτημα του δημοσιονομικού κόστους

Πέρα από τα ζητήματα διαφάνειας, η ΕΛ.Α.Σ. έχει ήδη θέσει το ερώτημα σχετικά με το ποιος θα αναλάβει το κόστος των δημοσιονομικών διορθώσεων που ενδεχομένως προκύψουν. Η συνέχεια αυτής της κίνησης είναι να ζητηθεί από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να κατονομάσει τους φορείς από τους οποίους θα αναζητηθούν τα ποσά. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την απόδοση ευθυνών.

Επιπλέον, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά να διευκρινιστεί αν οι προϋπολογισμοί των δήμων θα επηρεαστούν από αυτές τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Παράλληλα, απαιτείται από την κυβέρνηση να δεσμευτεί δημόσια ότι το κόστος των διορθώσεων δεν θα μετακυλιστεί στους δημότες, μέσω της αύξησης των τελών. Η κ. Παπαδοπούλου επισήμανε ότι κάθε ευρώ που χάνεται από μια δημόσια προμήθεια λείπει από κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η παιδεία και η υγεία.

Πολιτική κάλυψη και ευθύνες

Η Άννα Παπαδοπούλου συνέδεσε τις διαδοχικές υποθέσεις και τις υπουργικές παραιτήσεις με την επιλογή του πρωθυπουργού να επαναφέρει τα ίδια πρόσωπα και να τους παρέχει πολιτική κάλυψη, χρησιμοποιώντας τη φράση «έχει στερέψει ο πάγκος». Στην υπόθεση της ανακύκλωσης, η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκει συγκεκριμένο πεδίο για να επαναφέρει αυτή την κριτική, ζητώντας απαντήσεις από την ηγεσία της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν εξακολουθεί να υιοθετεί τις διαβεβαιώσεις του αντιπροέδρου της ΝΔ, σχετικά με τους ελέγχους και τις διαδικασίες. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τους ελέγχους που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του, αναζητώντας σαφείς απαντήσεις για την πολιτική ευθύνη.

Με πληροφορίες από: Newsit