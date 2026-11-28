Ομόφωνα αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο η καταδικαστική απόφαση που είχε εκδοθεί σε βάρος του βουλευτή Παύλου Πολάκη. Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του ο Σταμάτης Πουλής, ανατρέποντας την προηγούμενη κρίση των δικαστηρίων. Η υπόθεση θα εκδικαστεί εκ νέου, με τη νέα δίκη να έχει ήδη προσδιοριστεί για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026 ενώπιον του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

Το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την υπ’ αριθμόν 1370/2026 απόφασή του, έκανε ομόφωνα δεκτή την αίτηση αναίρεσης που είχε υποβάλει η πλευρά του Παύλου Πολάκη. Με αυτή την απόφαση, ακυρώθηκε η καταδικαστική κρίση του Μαΐου του ίδιου έτους, η οποία είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης στον βουλευτή. Η εν λόγω αναίρεση αφορά την καταδίκη που προέκυψε από τη μήνυση του κ. Πουλή.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η νομική διαδικασία για την επίμαχη υπόθεση επιστρέφει στο ακροατήριο, απαιτώντας νέα εκδίκαση. Η ομόφωνη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δίνει νέα τροπή στην υπόθεση, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ανάγκη για επανεξέταση των δεδομένων.

Η πορεία της υπόθεσης στα δικαστήρια

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει με μήνυση που είχε καταθέσει ο Σταμάτης Πουλής εναντίον του Παύλου Πολάκη, οδηγώντας σε πρωτόδικη καταδίκη του βουλευτή. Συγκεκριμένα, στις 30 Απριλίου 2025, είχε επιβληθεί ερήμην στον Παύλο Πολάκη πρωτόδικη ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Αυτή ήταν η πρώτη δικαστική κρίση επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στη συνέχεια, στις 5 Μαΐου 2026, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξέτασε την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Κατά την εκδίκαση αυτή, ο Παύλος Πολάκης είχε απαλλαχθεί για το μεγαλύτερο μέρος της επίμαχης ανάρτησής του, η οποία αφορούσε την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ωστόσο, του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με αναστολή, αποκλειστικά για μία συγκεκριμένη φράση που περιλαμβανόταν στην ανάρτηση και αποτέλεσε το αντικείμενο της μετέπειτα αναίρεσης.

Το αντικείμενο της νέας δίκης

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η υπόθεση επιστρέφει στο ακροατήριο για νέα εκδίκαση. Η νέα αυτή δίκη έχει προσδιοριστεί για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του ΣΤ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Οι δικαστικές αρχές καλούνται να επανεξετάσουν τα στοιχεία υπό το πρίσμα της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη αμετάκλητα απαλλαγεί για τον βασικό πυρήνα της ανάρτησης της 5ης Δεκεμβρίου 2018, η οποία σχετιζόταν με τους διορισμούς στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Ως εκ τούτου, η εκ νέου εκδίκαση θα περιοριστεί αποκλειστικά στην εξέταση μίας συγκεκριμένης φράσης που είχε απευθύνει ο βουλευτής προς τον κ. Πουλή. Η φράση αυτή είναι: «επειδή έχεις βάλει κάποιους πρώην δικαστικούς ως δικηγόρους νομίζεις πως θα γλυτώσεις».

Η θέση της υπεράσπισης

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η πλευρά της υπεράσπισης του Παύλου Πολάκη, το δικαστήριο καλείται πλέον να κρίνει το συγκεκριμένο απόσπασμα της φράσης. Αυτό θα γίνει συνεκτιμώντας το εκτενές σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως αναφέρεται, υπερβαίνει τις 50 σελίδες. Η υπεράσπιση επισημαίνει τη σημασία του σκεπτικού αυτού για την ορθή εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το τεκμήριο αυτό παραβιάστηκε κατ’ επανάληψη από τον μηνυτή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δικαστικής διαδικασίας. Η προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου αποτελεί κεντρικό αίτημα της υπεράσπισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki