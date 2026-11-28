Περίπου 39 εκατομμύρια Ισπανοί πολίτες προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, για τις πέμπτες γενικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της δεκαετίας. Η κρίσιμη αυτή αναμέτρηση ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος της οκταετούς πρωθυπουργίας του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ και να οδηγήσει σε μια καθοριστική πολιτική στροφή προς τα δεξιά. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Δεξιά, σε σύμπραξη με το ακροδεξιό κόμμα Vox, μπορεί να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η κρισιμότητα των εκλογών και η πρωθυπουργία Σάντσεθ

Οι επερχόμενες εκλογές αποτελούν μια από τις δυσκολότερες προκλήσεις στην πολιτική καριέρα του Πέδρο Σάντσεθ. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας για οκτώ χρόνια, αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας του χρειαζόταν ισχυρότερη κοινοβουλευτική νομιμοποίηση. Στόχος του ήταν να προωθήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που θεωρούσε απαραίτητες για την πορεία της χώρας.

Ωστόσο, το πολιτικό αυτό ρίσκο, παρά την αποδεδειγμένη ικανότητα του Σάντσεθ να ανατρέπει τα προγνωστικά στο παρελθόν, τον βρίσκει αυτή τη φορά σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Η εκλογική μάχη της 29ης Νοεμβρίου αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι ενδείξεις από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ευνοϊκές για το κόμμα του.

Το ενδεχόμενο κυβερνητικού σχήματος με το Vox

Μία από τις σημαντικότερες πιθανές εξελίξεις των εκλογών είναι το άνοιγμα της πόρτας της εξουσίας στο ακροδεξιό κόμμα Vox. Εάν αυτό συμβεί, το Vox θα μπορούσε να συμμετάσχει σε εθνική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο, η οποία έληξε το 1975. Αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτούσε την επιστροφή της Ακροδεξιάς σε κυβερνητικό σχήμα σε εθνικό επίπεδο μετά από δεκαετίες.

Παρότι τα δύο κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα και το Vox, αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν επίσημα το σενάριο συγκυβέρνησης, ήδη συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, έχουν κοινή παρουσία στην εξουσία σε τέσσερις περιφέρειες, οι οποίες είναι η Ανδαλουσία, η Αραγονία, η Καστίλλη – Λεόν και η Εξτρεμαδούρα. Επιπλέον, στηρίζονται προγραμματικά και στη Βαλένθια, γεγονός που υποδηλώνει μια ήδη υπάρχουσα συνεργασία σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.

Τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 23 Νοεμβρίου, πριν τεθεί σε ισχύ η εκ του νόμου απαγόρευση δημοσίευσης, σκιαγραφούν ένα σαφές προβάδισμα για τη Δεξιά. Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις, το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αναμένεται να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στη Βουλή των 350 εδρών.

Οι προβλέψεις για το Λαϊκό Κόμμα κυμαίνονται από 132 έως 139 έδρες, ενώ οι Σοσιαλιστές υπολογίζονται μεταξύ 107 και 114 εδρών. Παρόλο που το Λαϊκό Κόμμα δεν φαίνεται να αγγίζει την αυτοδυναμία, ο δρόμος για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού είναι ανοιχτός με τη συνδρομή του Vox, το οποίο υπολογίζεται ότι θα συγκεντρώσει από 58 έως 64 έδρες. Αυτό το σενάριο φέρνει τον ηγέτη της κεντροδεξιάς, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ένα βήμα πριν από την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

Ευρύτερες ευρωπαϊκές προεκτάσεις

Μια ενδεχόμενη αλλαγή φρουράς στην Μαδρίτη θα είχε σημαντικές ευρύτερες ευρωπαϊκές προεκτάσεις, αναδιαμορφώνοντας τους συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σάντσεθ πέσει, θα έπεφτε η τελευταία αριστερή κυβέρνηση ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες της ηπείρου, γεγονός που θα άλλαζε το πολιτικό τοπίο στην ΕΕ.

Παράλληλα, με την αποχώρηση του Πέδρο Σάντσεθ από την πρωθυπουργία, θα αποχωρούσε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τις συζητήσεις και τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένης της στάσης του Σάντσεθ σε διεθνή ζητήματα.

Η ελπίδα των Σοσιαλιστών για ανατροπή

Από την πλευρά τους, οι Σοσιαλιστές διατηρούν την ελπίδα για μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής. Ποντάρουν στη συσπείρωση των ψηφοφόρων τους, επαναλαμβάνοντας ένα σκηνικό που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Ειδικότερα, αναφέρονται στο 2023, όταν ο Πέδρο Σάντσεθ είχε καταφέρει να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις και να παραμείνει στην πρωθυπουργία, παρά τις αρχικές προβλέψεις.

Αυτή η στρατηγική βασίζεται στην κινητοποίηση του εκλογικού τους σώματος τις τελευταίες ώρες πριν από την κάλπη, με στόχο να ανατρέψουν το προβάδισμα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τη δεξιά παράταξη και να διατηρήσουν την παρουσία τους στην κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki