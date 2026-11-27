Νέα επιγραφή τοποθετήθηκε στον τάφο του διάσημου ηθοποιού Μάθιου Πέρι, στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park του Λος Άντζελες. Η νέα αυτή πλάκα δεν περιλαμβάνει πλέον την αναφορά στην εμβληματική σειρά «Φιλαράκια», κάτι που αποτελεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με την αρχική επιγραφή. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των θαυμαστών και των μέσων ενημέρωσης.

Η αλλαγή στην επιγραφή του τάφου

Η καινούργια επιγραφή στον τάφο του Μάθιου Πέρι, στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park στο Λος Άντζελες, φέρει πλέον ένα διαφορετικό μήνυμα. Συγκεκριμένα, αναγράφεται η φράση: «Αναπαύσου. Σε αγαπάμε με όλη μας την καρδιά».

Αυτή η νέα πλάκα αντικατέστησε την προηγούμενη επιγραφή τις τελευταίες ημέρες. Η τοποθέτησή της σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο τιμάται η μνήμη του ηθοποιού.

Η αρχική πλάκα και η σύνδεση με τα «Φιλαράκια»

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η αρχική πλάκα που είχε τοποθετηθεί τον Ιανουάριο του 2026 έφερε μια διαφορετική διατύπωση. Σε αυτή αναγραφόταν η φράση «ένας πολυαγαπημένος φίλος», με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία λέξη.

Αυτή η έμφαση στη λέξη «φίλος» παρέπεμπε ευθέως στον εμβληματικό ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, τον οποίο ο Μάθιου Πέρι υποδύθηκε με επιτυχία και στους δέκα κύκλους της παγκοσμίως γνωστής σειράς «Friends». Η αναφορά αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως ένας φόρος τιμής στην τηλεοπτική του κληρονομιά.

Οι εικασίες για τον λόγο της αλλαγής

Ο ακριβής λόγος για τον οποίο αφαιρέθηκε η έμμεση αναφορά στον εμβληματικό ρόλο του Μάθιου Πέρι δεν έχει γίνει γνωστός μέχρι στιγμής. Προς το παρόν, κυκλοφορούν μόνο εικασίες τόσο από τους θαυμαστές όσο και από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Οι εικασίες αυτές αναφέρουν ότι η οικογένεια του ηθοποιού ίσως επιθυμούσε ένα πιο προσωπικό μήνυμα αγάπης. Επίσης, εικάζεται ότι μπορεί να ήθελαν μια επιγραφή που να μην περιορίζεται αποκλειστικά στον πιο διάσημο τηλεοπτικό του ρόλο. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για τους λόγους της αλλαγής.

Η επιθυμία του Μάθιου Πέρι για το πώς θα τον θυμούνται

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού, ο Μάθιου Πέρι είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και τη χρήση ουσιών. Έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να τον θυμάται ο κόσμος.

Είχε τονίσει ότι προτεραιότητά του ήταν η προσφορά βοήθειας στους συνανθρώπους του. Χαρακτηριστικά είχε δηλώσει: «Θα ήθελα να με θυμούνται ως κάποιον που έζησε καλά, αγάπησε, και ότι ήμουν ένας αναζητητής της αλήθειας. Και το υπέρτατο πράγμα για μένα είναι ότι θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Αυτό θέλω».

Η προσφορά βοήθειας ως κεντρικό μήνυμα

Ο ίδιος ο Μάθιου Πέρι είχε επισημάνει τη σημασία της βοήθειας προς τους άλλους ως το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του. Είχε αναφέρει: «Το καλύτερο πράγμα πάνω μου, χωρίς αμφιβολία, είναι ότι αν κάποιος έρθει σε μένα και μου πει “δεν μπορώ να σταματήσω να πίνω, μπορείς να με βοηθήσεις;”, μπορώ να πω “ναι”, να το παρακολουθήσω και να το κάνω».

Είχε επίσης εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του για το πώς θα ήθελε να τον μνημονεύουν μετά τον θάνατό του. «Όταν πεθάνω, δεν θέλω τα “Φιλαράκια” να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφερθεί. Θέλω αυτό να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφερθεί. Και θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου αποδεικνύοντάς το», είχε δηλώσει, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του σε αυτόν τον σκοπό.

Με πληροφορίες από: Topontiki