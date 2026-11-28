Μια ιστορική ημέρα ξημερώνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η δεύτερη φρεγάτα FDI Belharra, με την ονομασία «ΝΕΑΡΧΟΣ», καταπλέει στον Σαρωνικό. Το υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο, διαμόρφωσης Standard 2, θα υποδεχθούν η αδελφή φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» και δύο πυραυλάκατοι κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ», σε μια τελετή που αναμένεται να μαγνητίσει τα βλέμματα στον Φαληρικό Όρμο. Η παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων υπογραμμίζει τη σημασία του γεγονότος, το οποίο έρχεται να αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η υποδοχή της «ΝΕΑΡΧΟΣ» στον Σαρωνικό

Η άφιξη της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» (F-602) στον Σαρωνικό, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό ορόσημο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το νεότευκτο πολεμικό πλοίο θα τύχει τιμητικής υποδοχής από την αδελφή φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (F-601), η οποία ήδη πλαισιώνει τον Στόλο, καθώς και από δύο Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ». Ο σχηματισμός αυτός αναμένεται να εκπέμψει ισχυρούς συμβολισμούς ισχύος και εγχώριας ναυπηγικής συνέχειας.

Στην τελετή υποδοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Φαληρικό Όρμο, θα δώσουν σύσσωμη το παρών η πολιτειακή και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Μεταξύ των παρευρισκομένων θα είναι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, τον σχηματισμό υποδοχής θα πλαισιώσουν και δύο Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), γνωστά ως οι «σκιές του Αιγαίου», τα οποία είναι εξοπλισμένα με τους πυραύλους ακριβείας SPIKE NLOS.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας φρεγάτας

Η φρεγάτα FDI Belharra «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602 αποτελεί ένα υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο, σχεδιασμένο για να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού. Το πλοίο διαθέτει πλήρη σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες άμυνας και επίθεσης. Ένα από τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της είναι ότι όλα τα 32 κελιά των εκτοξευτών Sylver 50 είναι πλήρως διασυνδεδεμένα, εξασφαλίζοντας μέγιστη επιχειρησιακή ευελιξία και ισχύ πυρός.

Η ένταξη της «ΝΕΑΡΧΟΣ» στον Στόλο, δίπλα στην αδελφή φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» F-601, αναμένεται να επιφέρει μια ριζική αλλαγή στις ισορροπίες δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα δύο αυτά πλοία, με τις προηγμένες τους δυνατότητες, ενισχύουν σημαντικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και την παρουσία της σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Ο συμβολισμός των «αστακών του Αιγαίου»

Η επιλογή των δύο πυραυλακάτων κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ» για την υποδοχή της νέας φρεγάτας δεν είναι τυχαία, αλλά φέρει βαρύ συμβολισμό. Τα πλοία αυτά είναι γνωστά στο ναυτικό λεξιλόγιο ως οι «αστακοί του Αιγαίου», λόγω της εντυπωσιακής τους ικανότητας να φέρουν τον οπλισμό μιας ολόκληρης φρεγάτας σε ένα σκαρί μόλις 62 μέτρων. Επιπλέον, αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες που αγγίζουν τους 35 κόμβους, καθιστώντας τα εξαιρετικά ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Μέχρι την έλευση των φρεγατών FDI Belharra, οι μονάδες κλάσης «ΡΟΥΣΣΕΝ» αποτελούσαν τις τελευταίες νεότευκτες μονάδες που είχε παραλάβει ο Στόλος. Το κρισιμότερο στοιχείο τους, ωστόσο, είναι ότι ναυπηγήθηκαν επί ελληνικού εδάφους, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Αυτό τις καθιστά τα τελευταία πολεμικά πλοία που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα, προσδίδοντας στην παρουσία τους δίπλα στη «ΝΕΑΡΧΟΣ» έναν ιδιαίτερο ιστορικό και εθνικό χαρακτήρα.

Γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το φιλόδοξο αύριο

Η παρουσία των «ΡΟΥΣΣΕΝ» δίπλα στη «ΝΕΑΡΧΟΣ» λειτουργεί ως μια συμβολική γέφυρα, συνδέοντας το ένδοξο ναυπηγικό παρελθόν της Ελλάδας με το φιλόδοξο μέλλον της. Αυτή η συνύπαρξη σηματοδοτεί τη στρατηγική απόφαση της Αθήνας για επιστροφή στην πλήρη ναυπήγηση πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων εντός της ελληνικής επικράτειας. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση για ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και την αυτονομία στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού.

Οι πυραύλοι ακριβείας SPIKE NLOS, με τους οποίους είναι εξοπλισμένα τα ΣΑΠ, έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην βύθιση του παροπλισμένου πλοίου – στόχου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, επιδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά τους. Η συνδυασμένη παρουσία αυτών των μονάδων, από τις νεότερες φρεγάτες έως τα ταχέα περιπολικά και τα σκάφη ειδικού πολέμου, στέλνει ηχηρά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητα και την εθνική κυριαρχία.

Με πληροφορίες από: Enikos