Το νέο, προκλητικό βιβλίο του Στέφανου Ν. Γερουλάνου με τίτλο «Η καταγωγή του ανθρώπου: Μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη στην Αθήνα το 2026. Το έργο, σε μετάφραση του Μενέλαου Αστερίου, προσφέρει μια πλούσια σε ιστορικές πληροφορίες και θεωρητικές συνδέσεις περιήγηση στις ιδέες που διαμόρφωσαν την εικόνα μας για την προϊστορία. Παράλληλα, εξετάζει τις πολιτικές σκοπιμότητες που συχνά υπηρέτησαν αυτές οι αφηγήσεις.

Η «καταγωγή του ανθρώπου» και η εξελικτική εικόνα

Το βιβλίο του Στέφανου Ν. Γερουλάνου θεωρείται σημαντικό και προκλητικό, καθώς εμβαθύνει στην ανθρώπινη ιστορία μέσα από μια σύγχρονη ματιά στον μύθο, την εξουσία και τη βία. Στο εξώφυλλό του απεικονίζονται πέντε μορφές που προχωρούν από αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινώντας από μια σχεδόν συρόμενη φιγούρα και καταλήγοντας σε μια αγέρωχη που κρατά ένα πέτρινο τσεκούρι. Αυτή η εικόνα αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες αναπαραστάσεις της ανθρώπινης εξέλιξης, συμπυκνώνοντας εκατομμύρια χρόνια σε λίγα εκατοστά.

Η συγκεκριμένη οπτική διαδρομή υποδηλώνει μια αρχή, μια κατεύθυνση και έναν προδιαγεγραμμένο προορισμό, ο οποίος είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Ωστόσο, η επιστημονική γνώση περιγράφει μια πολύ πιο σύνθετη εξελικτική ιστορία, γεμάτη διακλαδώσεις, εξαφανίσεις και απρόβλεπτες συναντήσεις. Παρόλα αυτά, η εικόνα αυτή επιβιώνει, καθώς προσφέρει στους ανθρώπους την καθησυχαστική βεβαιότητα ότι η ιστορία είχε εξαρχής κάποιον σκοπό και ότι εμείς αποτελούμε την εκπλήρωσή του.

Η προσέγγιση του Στέφανου Ν. Γερουλάνου

Ο συγγραφέας, Στέφανος Ν. Γερουλάνος, εστιάζει πρωτίστως στις ιστορίες που επινοήθηκαν σχετικά με τους προγόνους μας. Ερευνά τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι ιστορίες κατασκευάστηκαν και τις σκοπιμότητες που υπηρέτησαν. Το βιβλίο αποτελεί μια εκτενή ιστορία της ευρωπαϊκής σκέψης των τελευταίων τριών αιώνων, ιδωμένη μέσα από την επίμονη προσπάθεια να ανακαλυφθεί τι ήμασταν πριν γίνουμε αυτό που είμαστε.

Η προσπάθεια αυτή, όπως αναδεικνύεται στο έργο, συχνά κατέληξε να αποκαλύπτει περισσότερα για εκείνους που έθεταν τα ερωτήματα παρά για τους μακρινούς ανθρώπους στους οποίους αναζητούσαν απαντήσεις. Ο Γερουλάνος αναλύει πώς οι αφηγήσεις για την καταγωγή μας διαμορφώθηκαν από τις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες, αντί να αποτελούν απλώς αντικειμενικές περιγραφές του παρελθόντος.

Ο Διαφωτισμός ως αφετηρία και η νέα χρονολόγηση

Η αφήγηση του βιβλίου ξεκινά από την εποχή του Διαφωτισμού, μια περίοδο κατά την οποία η παραδοσιακή βιβλική χρονολόγηση άρχισε να υποχωρεί. Αυτό συνέβη μπροστά στις ανακαλύψεις της γεωλογίας και αργότερα της παλαιοντολογίας, οι οποίες έφεραν στο φως νέα δεδομένα για την ηλικία της Γης και την ιστορία του ανθρώπου. Ο ανθρώπινος χρόνος απέκτησε ένα πρωτοφανές βάθος, καθώς η Γη αποδεικνυόταν ασύγκριτα αρχαιότερη από όσο είχαν φανταστεί οι προηγούμενες γενιές.

Ο άνθρωπος αποκτούσε έτσι ένα παρελθόν που εκτεινόταν πολύ πέρα από τη γραπτή ιστορία. Αυτός ο άγνωστος κόσμος πρόσφερε στους Ευρωπαίους στοχαστές ένα νέο πεδίο ερμηνείας της ανθρώπινης φύσης και της κοινωνικής οργάνωσης. Οι νέες αυτές γνώσεις προκάλεσαν αναθεωρήσεις στον τρόπο που οι κοινωνίες αντιλαμβάνονταν την καταγωγή τους και τη θέση τους στον κόσμο.

Η συνάντηση με τους αυτόχθονες και η χρονική απόσταση

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που αναδεικνύει ο Γερουλάνος αφορά την ευρωπαϊκή συνάντηση με τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Αμερικής. Αυτή η συνάντηση δημιούργησε ένα παράδοξο στον τρόπο σκέψης των Ευρωπαίων. Οι άνθρωποι που ζούσαν σε άλλες ηπείρους αντιμετωπίζονταν συχνά ως εκπρόσωποι ενός προγενέστερου σταδίου της ανθρωπότητας, σαν να ήταν «ζωντανά απολιθώματα» του παρελθόντος.

Η γεωγραφική απόσταση, δηλαδή η ύπαρξη αυτών των πληθυσμών σε μακρινές ηπείρους, μετατρεπόταν έτσι σε χρονική απόσταση. Οι κοινωνίες που συναντούσαν οι Ευρωπαίοι παρουσιάζονταν ως απομεινάρια ενός παρελθόντος το οποίο η Ευρώπη υποτίθεται ότι είχε ήδη ξεπεράσει. Αυτή η οπτική γωνία επέτρεπε την κατασκευή μιας αφήγησης όπου η ευρωπαϊκή κοινωνία τοποθετούνταν στην κορυφή της εξελικτικής πορείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki