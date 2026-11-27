Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Ντέγιαν Μποντιρόγκα υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή στο Κοινοβούλιο της Σερβίας. Με επίσημη δήλωσή του, διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή ήταν εξαρχής συμφωνημένη, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ο Μποντιρόγκα είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της «Φοιτητικής Λίστας» και είχε δώσει το «παρών» στην πρώτη συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής σύνθεσης, προτού αποφασίσει να αποχωρήσει από το νομοθετικό σώμα.

Οι λόγοι της παραίτησης και οι αυξημένες υποχρεώσεις

Η παραίτηση του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από τη βουλευτική του έδρα στη Σερβία ήταν μια κίνηση που, όπως ο ίδιος ανέφερε, είχε προσυμφωνηθεί. Είχε ενημερώσει το «Φοιτητικό Κίνημα» αμέσως μετά την αποδοχή της υποψηφιότητάς του ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει πλήρως τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Αυτή η προσέγγιση θεωρήθηκε από τον ίδιο ως στάση υπευθυνότητας, καθώς δεν επιθυμούσε να καταλαμβάνει τη θέση εκείνων που θα μπορούσαν να έχουν πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά στο κοινοβουλευτικό έργο.

Ο παλαίμαχος αστέρας του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου της Ευρωλίγκας, αντιμετωπίζει αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτές οι υποχρεώσεις καθιστούν δύσκολη τη διαμονή του στη Σερβία και την τακτική του παρουσία στις συνεδριάσεις της Εθνοσυνέλευσης. Η αποχώρησή του από το νομοθετικό σώμα της Σερβίας ήταν, συνεπώς, μια αναμενόμενη εξέλιξη, όπως διευκρίνισαν και εκπρόσωποι του φοιτητικού κινήματος.

Η πολιτική του διαδρομή και η «Φοιτητική Λίστα»

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είχε επιλεγεί να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της «Φοιτητικής Λίστας» και είχε εκλεγεί στο Κοινοβούλιο της Σερβίας. Ειδικότερα, κατείχε την 21η θέση στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, κάτι που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που του είχε δείξει το φοιτητικό κίνημα. Η παρουσία του στην πρώτη συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής σύνθεσης σηματοδότησε την αρχική του δέσμευση, ωστόσο η απόφαση για αποχώρηση ελήφθη σύντομα.

Παρά την αποχώρησή του από τα άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, ο Μποντιρόγκα υπογράμμισε τη σταθερή του προσήλωση στις αξίες του κινήματος που τον στήριξε. Η συμμετοχή του στη «Φοιτητική Λίστα» εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του και το φοιτητικό κίνημα, το οποίο του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη και την προθυμία του να σταθεί στο πλευρό τους.

Στήριξη σε υποψήφιο πρόεδρο και οι φήμες

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ξεκαθάρισε τη στάση του αναφορικά με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Σερβία. Δήλωσε ότι θα προσφέρει την ενεργή του στήριξη στον ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς, ο οποίος προτάθηκε από τους φοιτητές για την προεδρία της χώρας. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του στα πολιτικά δρώμενα, έστω και από διαφορετικό ρόλο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το όνομα του Μποντιρόγκα είχε κυκλοφορήσει σε πολιτικούς κύκλους ως πιθανός υποψήφιος για την ίδια τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε να μην διεκδικήσει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, αλλά να υποστηρίξει την υποψηφιότητα που προέκυψε από τις τάξεις του φοιτητικού κινήματος.

Η δήλωση του Μποντιρόγκα και η απάντηση των φοιτητών

Στην καταληκτική του δήλωση, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα εξέφρασε με σαφήνεια την περηφάνια του για την πορεία του, τόσο στον αθλητισμό όσο και στην πολιτική. «Είμαι περήφανος που υπήρξα μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά είμαι εξίσου περήφανος που μου δόθηκε η τιμή και η εμπιστοσύνη να βρίσκομαι στην “εθνική ομάδα της Ελευθερίας”, η οποία κέρδισε σε αυτόν τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής μας».

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ευχαρίστησαν τον Μποντιρόγκα για «την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την προθυμία να σταθεί στο πλευρό του φοιτητικού κινήματος στον αγώνα για μια πιο ελεύθερη και πιο δίκαια Σερβία». Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι η αποχώρησή του ήταν «απολύτως αναμενόμενη», με σκοπό να προλάβουν τυχόν «θεωρίες συνωμοσίας». Τόνισαν δε εμφατικά ότι «η συμβολή του στον κοινό μας αγώνα δεν τελειώνει με την αποχώρησή του από το κοινοβουλευτικό έργο», υποδηλώνοντας τη συνέχιση της συνεργασίας τους σε άλλους τομείς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis