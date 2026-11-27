Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επανήλθε με δηλώσεις που περιείχαν αιχμές κατά όσων τον αμφισβητούν, λίγες ημέρες αφότου οι αρχικές του τοποθετήσεις προκάλεσαν «αναταράξεις» στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Σγουρός αναφέρθηκε επίσης στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ενώ έδωσε νέες διευκρινίσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Οι δηλώσεις του έγιναν την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο MEGA NEWS 104.6.

Αιχμές και χαρακτηρισμοί για τους αμφισβητίες

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Γιάννης Σγουρός χαρακτήρισε «ζωήφια» όσους τον αμφισβητούν, υποστηρίζοντας πως αυτοί βρίσκονται εκτός του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι όσοι στρέφονται εναντίον του κινούνται με γνώμονα προσωπικές επιδιώξεις και ανταγωνισμούς που αναπτύσσονται μεταξύ συνυποψηφίων.

«Ζωήφια τους απεκάλεσα γιατί αυτοί λένε ότι είναι ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Τους έχουμε γνωρίσει χρόνια και χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής. Πρόσθεσε μάλιστα μια αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Αυτοί είναι του εξώστη. Ξέρει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τους βάζει στον εξώστη αυτούς».

Διευκρινίσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία

Ο Γιάννης Σγουρός επανήλθε και στο θέμα των δηλώσεών του περί ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δηλώσεις που είχαν προκαλέσει την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Απέδωσε την αναταραχή που δημιουργήθηκε στην ερμηνεία που δόθηκε στα λεγόμενά του.

«Δεν ξέρουν να ερμηνεύουν αυτοί, θέλουν λεξικό», σχολίασε ο κ. Σγουρός, διευκρινίζοντας ότι εκείνο που ο ίδιος θέλησε να υπογραμμίσει είναι πως «το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και πηγαίνει μακριά». Ερωτηθείς εκ νέου για το ενδεχόμενο ενός μετεκλογικού αδιεξόδου, επικαλέστηκε αυτή τη φορά την απόφαση που είχε λάβει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «στο συνέδριό του πριν μήνες, πήραμε μια απόφαση και είπαμε δε συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Σγουρός φάνηκε να ευθυγραμμίζεται με την επίσημη γραμμή του κόμματος, αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο στόχος της πρώτης θέσης στις εκλογές

Παράλληλα με τις διευκρινίσεις για τις συνεργασίες, ο Γιάννης Σγουρός υποστήριξε ότι ο πρωταρχικός στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, αλλά η διεκδίκηση της πρώτης στις επερχόμενες εκλογές. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί πρώτο, εφόσον κινητοποιηθούν συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων.

«Εάν έρθουν όλοι αυτοί να ψηφίσουν, το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο», εκτίμησε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής. Με την αναφορά του αυτή, ο κ. Σγουρός εννοούσε τους πολίτες που απείχαν από τις προηγούμενες εκλογές, καθώς και τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό εκλογικό σώμα.

Προτάσεις συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσαν οι αναφορές του Γιάννη Σγουρού στις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής αποκάλυψε ότι ο πρώην πρωθυπουργός τού είχε προτείνει συνεργασία σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, συγκεκριμένα το 2014 και το 2019.

Ο κ. Σγουρός έφερε στο φως το παρασκήνιο αυτών των δύο συναντήσεων. Η πρώτη συνάντηση, όπως αποκάλυψε, έλαβε χώρα το 2014 στην Κουμουνδούρου, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε το 2019 στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά τις προτάσεις αυτές, ο Γιάννης Σγουρός επανέλαβε την προσήλωσή του στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας τη σταθερή του θέση εντός του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Newsit