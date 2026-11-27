Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μια σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας τις πάγιες θέσεις της Αθήνας. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κρίσιμο ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα.

Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Ουκρανού ομολόγου του, Αντρίι Σιμπίχα, επικεντρώθηκε σε μια σειρά από σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι δύο πλευρές συζήτησαν αναλυτικά τις διμερείς σχέσεις που συνδέουν την Ελλάδα και την Ουκρανία, εξετάζοντας τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυσή τους σε διάφορους τομείς συνεργασίας.

Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνονται τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ανάλυση των τρεχουσών καταστάσεων και των προκλήσεων που αναδύονται αποτέλεσε ένα κεντρικό σημείο της ατζέντας τους, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην ασφάλεια.

Η πάγια ελληνική θέση για την κυριαρχία και την αυτοάμυνα της Ουκρανίας

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαίωσε την πάγια και αταλάντευτη θέση της Αθήνας αναφορικά με την Ουκρανία. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αρχές που αποτελούν θεμέλιο της διεθνούς τάξης.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε με έμφαση το αναφαίρετο δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, όπως αυτό προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Η θέση αυτή της Ελλάδας παραμένει σταθερή και συνεπής, αντικατοπτρίζοντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Η επανεπιβεβαίωση αυτών των θέσεων από τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών προς τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, αναδεικνύει τη συνέχεια και τη συνέπεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων στην Ουκρανία.

Η κρισιμότητα της θαλάσσιας ασφάλειας στη Μεσόγειο για την περιφερειακή σταθερότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε το πόσο κρίσιμο είναι αυτό το θέμα για την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων που επηρεάζουν την περιοχή.

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα. Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των θαλάσσιων οδών, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και η αποφυγή εντάσεων στην περιοχή θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η θαλάσσια ασφάλεια στη Μεσόγειο είναι απολύτως κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η επισήμανση αυτή αναδεικνύει την ελληνική προσήλωση στην ειρήνη, την ασφάλεια και την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου στις θαλάσσιες ζώνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos