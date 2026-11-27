Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μεταβαίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στην Κωνσταντινούπολη, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται με αφορμή τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση των δύο Προέδρων θα λάβει χώρα την πρώτη ημέρα της παραμονής του κ. Τασούλα στην Τουρκία.

Η συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, την πρώτη ημέρα της άφιξης του Έλληνα Προέδρου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας γνωστοποίησε ότι ο κ. Τασούλας θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της τριήμερης προσκυνηματικής του επίσκεψης. Η συνάντηση των δύο Προέδρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος του κ. Τασούλα κατά την παραμονή του στην Τουρκία.

Η προσκυνηματική επίσκεψη και η θρονική εορτή

Η μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Ο κ. Τασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Θρονική Εορτή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, ο οποίος τιμάται ως ο προστάτης και ιδρυτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις θρησκευτικές αυτές εκδηλώσεις υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της επίσκεψης.

Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη έχει χαρακτηριστεί ως προσκυνηματική, αναδεικνύοντας τη θρησκευτική της διάσταση πέρα από τις πολιτικές επαφές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα στην πόλη

Η παραμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη θα διαρκέσει συνολικά τρεις ημέρες, από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο κ. Τασούλας θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η οποία συμπίπτει με την ανήμερα της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία. Η λειτουργία θα τελεστεί στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο Φανάρι, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να προεξάρχει.

Επαφές με την ομογένεια και πολιτιστικές δράσεις

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πρόγραμμα επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, ο κ. Τασούλας θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια μιας έκθεσης στο Σισμανόγλειο Μέγαρο. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον.

Οι επαφές με την ομογένεια και οι πολιτιστικές δράσεις συμπληρώνουν το πρόγραμμα της επίσκεψης, προσδίδοντας μια ευρύτερη διάσταση στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ιστορική πόλη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit