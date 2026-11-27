Ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο ως υποψήφιος της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια της Λάρισας. Η υποψηφιότητά του οριστικοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι πρώτες ανακοινώσεις υποψηφίων από την ΕΛΑΣ θα γίνουν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, όπου θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο μέρος των περιφερειακών ψηφοδελτίων.

Οι πρώτες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ προχωρά αύριο στις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις υποψηφίων, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίασης των ψηφοδελτίων της. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα σημαντικά ονόματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΕΛΑΣ θα παρουσιάσει ένα μεγάλο μέρος των περιφερειακών της ψηφοδελτίων, καλύπτοντας πάνω από το 50% του συνόλου. Από αυτή την πρώτη φάση ανακοινώσεων εξαιρούνται οι περιφέρειες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Απόστολος Καλογιάννης περιλαμβάνεται στα ονόματα που θα ανακοινωθούν για τη Λάρισα.

Η υποψηφιότητα του Απόστολου Καλογιάννη στη Λάρισα

Ο Απόστολος Καλογιάννης, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Λαρισαίων για δύο θητείες, από το 2014 έως το 2023, θα είναι υποψήφιος με την ΕΛΑΣ στην περιφέρεια της Λάρισας. Η υποψηφιότητά του για τα ψηφοδέλτια του κόμματος έχει πλέον «κλειδώσει», μετά από μια σειρά συζητήσεων και διεργασιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η οριστικοποίηση της υποψηφιότητας του κ. Καλογιάννη πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα από μια σημαντική συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η συνάντηση επισφράγισε την ένταξή του στα πολιτικά σχέδια της ΕΛΑΣ για την περιοχή.

Το πολιτικό και προσωπικό προφίλ του πρώην δημάρχου

Ο Απόστολος Καλογιάννης είναι γέννημα θρέμμα της Λάρισας, προερχόμενος από μια οικογένεια αγροτών με βαθιές ρίζες στην περιοχή. Ο πατέρας του είχε μια αξιοσημείωτη πορεία, συμμετέχοντας ενεργά στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος του ΕΑΜ, μια επιλογή που είχε σημαντικές συνέπειες για τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, λόγω της δράσης του στην Εθνική Αντίσταση, ο πατέρας του κ. Καλογιάννη κυνηγήθηκε και εξορίστηκε στο Μακρονήσι, βιώνοντας τις δυσκολίες της εποχής. Ο ίδιος ο Απόστολος Καλογιάννης είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, ενώ η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε από νωρίς.

Από τα φοιτητικά του χρόνια, συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα και αργότερα στα κοινωνικά κινήματα, διαμορφώνοντας ένα έντονο πολιτικό στίγμα. Η ενεργή του παρουσία στα κοινά της πόλης της Λάρισας χρονολογείται από το 1982, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά ως δημοτικός σύμβουλος, και συνεχίζεται αδιάλειπτα έως και σήμερα, καθιστώντας τον έναν σταθερό παράγοντα στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της περιοχής.

Η αναμενόμενη υποψηφιότητα του Βασίλη Κόκκαλη

Παράλληλα με την ανακοίνωση του Απόστολου Καλογιάννη, στο ίδιο ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ για τη Λάρισα αναμένεται να περιληφθεί και το όνομα του πρώην βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη. Η υποψηφιότητά του είναι ένα από τα ονόματα που συζητούνται έντονα για την ενίσχυση του κόμματος στην περιφέρεια.

Το πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του κ. Κόκκαλη παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα. Υπάρχει η πιθανότητα να συμπεριληφθεί στις αυριανές ανακοινώσεις, κατά την πρώτη μεγάλη παρουσίαση των ψηφοδελτίων, ή να γνωστοποιηθεί σε μια επόμενη φάση, καθώς η ΕΛΑΣ προχωρά σταδιακά στην ολοκλήρωση των συνδυασμών της.

Με πληροφορίες από: Topontiki